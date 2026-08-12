Shravan 2026: भारतात श्रावण एकाच वेळी का सुरू होत नाही? वेगवेगळ्या तारखा का असतात? जाणून घ्या रंजक शास्त्र!

The Science Behind Shravan: हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याला अत्यंत पवित्र स्थान आहे. महाराष्ट्रात १३ ऑगस्ट २०२६ ला श्रावण महिना सुरू होत आहे. भगवान शिवाच्या उपासनेचा हा काळ मानला जातो. या संपूर्ण महिन्यात भाविक रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आणि श्रावणी सोमवाराचे उपवास करून महादेवाची आराधना करतात. पण, भारतात दरवर्षी एकाच वेळी श्रावण महिना सुरू होत नाही. उत्तर भारतात श्रावण आधी सुरू होतो, तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात तो जवळपास १५ दिवस ते महिनाभराने सुरू होतो. या तारखांमधील फरकाचे नेमके कारण काय आणि 'श्रावण' हे नाव कसे अस्तित्वात आले, हे समजून घेऊया..'श्रावण' नावाची उत्पत्ती कशी झाली?हिंदू चांद्र पंचांगानुसार, प्रत्येक महिन्याचे नाव त्या महिन्याच्या पौर्णिमेला चंद्र ज्या नक्षत्रात असतो, त्यावरून ठरवले जाते.ज्या चांद्र महिन्यात पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र आकाशातील 'श्रवण' नक्षत्रात किंवा त्याच्या जवळ असतो, त्या महिन्याला 'श्रावण' असे म्हटले जाते.त्यामुळे या पवित्र महिन्याचे थेट नाते आकाशातील नक्षत्राशी जोडलेले आहे..Shravan 2026: कधी सुरू होणार? \nयंदा ४ की ५ श्रावणी सोमवार? \nजाणून घ्या संपूर्ण माहिती आणि पूजा विधी.तारखांमधील फरकाचे मुख्य कारण: पंचांगाच्या दोन पद्धतीभारतात श्रावणाच्या तारखा वेगवेगळ्या असण्यामागे कोणताही धार्मिक मतभेद नसून पंचांगाच्या दोन वेगवेगळ्या गणना पद्धती हेच मुख्य कारण आहे-पौर्णिमांत पद्धत (उत्तर भारत):या पद्धतीमध्ये पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी (प्रतिपदेला) नवीन महिना सुरू होतो आणि पुढील पौर्णिमेला संपतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते. त्यामुळे या भागात श्रावण आधी सुरू होतो.अमांत पद्धत (महाराष्ट्र व दक्षिण भारत):या पद्धतीमध्ये अमावास्येच्या दुसऱ्या दिवशी (प्रतिपदेला) नवीन महिना सुरू होतो आणि पुढील अमावास्येला संपतो. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये ही पद्धत पाळली जाते..धार्मिक महत्त्व सगळीकडे सारखेपंचांग गणनेच्या पद्धतींमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील श्रावणाच्या सुरुवातीच्या व समाप्तीच्या तारखांमध्ये फरक दिसणे ही अत्यंत स्वाभाविक गोष्ट आहे. तारखांमध्ये फरक असला तरी श्रावण महिन्याचे धार्मिक महत्त्व, शिवभक्तीची भावना आणि महादेवाबद्दलची श्रद्धा मात्र संपूर्ण देशभरात एकसारखीच असते..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.