संस्कृती

Shukra Gochar 2025: 20 डिसेंबरपर्यंत शुक्र वृश्चिक राशीत राहील, 'या' राशीच्या लोकांना लाभेल सुख-समृद्धी

Which zodiac sign benefits from Shukra Gochar 2025: संपत्ती आणि विलासाचा ग्रह असलेल्या शुक्र ग्रहाने 26 नोव्हेंबर रोजी तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश केला आहे. 20 डिसेंबर 2025 पर्यंत शुक्र या राशीत राहील, त्यानंतर तो गुरूच्या राशीत, धनु राशीत प्रवेश करेल. याचा परिणाम कोणत्या राशींवर सकारात्मक असेल हे जाणून घेऊया.
Shukra Gochar 2025:

Shukra Gochar 2025:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Effects of Venus in Scorpio till 20 December 2025:  आनंद, सौंदर्य, विलास, संपत्ती आणि आरामाचा ग्रह असलेल्या शुक्र ग्रहाने 26 नोव्हेंबर रोजी तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश केला आहे. 20 डिसेंबर 2025 पर्यंत शुक्र या राशीत राहील, त्यानंतर तो गुरूच्या धनु राशीत प्रवेश करेल. तूळ राशीवर मंगळाचे राज्य आहे. 20 डिसेंबरपर्यंत शुक्र वृश्चिक राशीत राहिल्याने कोणत्या राशींना लाभ तर कोणाला अशुभ परिणाम मिळतील हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com