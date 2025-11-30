Shukra Gochar 2025: 20 डिसेंबरपर्यंत शुक्र वृश्चिक राशीत राहील, 'या' राशीच्या लोकांना लाभेल सुख-समृद्धी

Effects of Venus in Scorpio till 20 December 2025: आनंद, सौंदर्य, विलास, संपत्ती आणि आरामाचा ग्रह असलेल्या शुक्र ग्रहाने 26 नोव्हेंबर रोजी तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश केला आहे. 20 डिसेंबर 2025 पर्यंत शुक्र या राशीत राहील, त्यानंतर तो गुरूच्या धनु राशीत प्रवेश करेल. तूळ राशीवर मंगळाचे राज्य आहे. 20 डिसेंबरपर्यंत शुक्र वृश्चिक राशीत राहिल्याने कोणत्या राशींना लाभ तर कोणाला अशुभ परिणाम मिळतील हे जाणून घेऊया..मेषशुक्र आता तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात आहे. शुक्र ग्रहाच्या प्रभावामुळे तुम्हाला लपलेली संपत्ती, वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि वारसा यांच्याशी संबंधित बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो. या काळात, तुमच्या आरोग्याची अधिक काळजी घ्या. कामाच्या ठिकाणी कट रचण्याचे बळी पडू नका. तुमच्या वैवाहिक जीवनात कटुता टाळा. तुमच्या कुटुंबात दुरावा निर्माण होऊ देऊ नका. प्रेमाच्या बाबतीत तुम्हाला उदासीन वाटू शकते. वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्र 20 डिसेंबरपर्यंत सातव्या घरात राहील. याचा परिणाम नातेसंबंधांवर होईल. लग्नाच्या सातव्या घरातून संक्रमण होत असल्याने, शुक्राचा प्रभाव उत्कृष्ट राहील. तुमचे कार्यक्षेत्र केवळ विस्तारणार नाही तर पदोन्नती आणि नवीन करारांच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल..मिथूनशुक्र आता तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात असेल, ज्यामुळे तुम्हाला मिश्र परिणाम मिळतील. तुमचा कल सुख-सुविधांकडे असेल. प्रेमसंबंध अस्थिर राहतील. म्हणून, तुमच्या कामाबद्दल विचारशील राहणे चांगले. तुमच्या मुलांबद्दलची चिंता कमी होईल.कर्कतुमच्या राशीपासून शिक्षणाच्या पाचव्या घरात शुक्र ग्रहाचे संक्रमण उत्तम यश मिळवून देईल. स्पर्धांमध्ये तुम्हाला अनपेक्षित यश मिळेल. जर तुम्ही शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल तर हे ग्रह संक्रमण त्या दृष्टीनेही अनुकूल राहील. तुमच्या मुलांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण होतील. नवविवाहित जोडप्यांना मुले होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला सरकारकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. .Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशीला तुळशीसंबंधित करु नका 'या' चुका, अन्यथा आयुष्यात वाढेल समस्या .सिंहया राशीतून आनंदाचे चौथे घर असलेल्या शुक्र राशीचे भ्रमण सकारात्मक प्रभाव आणेल. मित्र आणि नातेवाईकांकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात, तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटतील. जर तुम्ही घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ अनुकूल राहील. कन्यातुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरात, शौर्याच्या घरात, शुक्र ग्रहाचे भ्रमण सकारात्मक प्रभाव पाडेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील मजबूत होईल. तुमच्या निर्णयांचे आणि कृतींचे कौतुक केले जाईल. धर्म आणि अध्यात्मात तुमची आवड वाढेल. .तूळधनाच्या दुसऱ्या भावातून भ्रमण करणारा शुक्र तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करेल. तुम्ही बराच काळ उधार दिलेले पैसे परत मिळण्याची अपेक्षा करू शकता. तुमच्या वक्तृत्वाने तुम्ही कठीण परिस्थिती देखील सहजपणे हाताळू शकाल. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. या काळात कामाच्या ठिकाणी कटांना बळी पडू नका. वृश्चिकया राशीतून होणाऱ्या शुक्र राशीच्या संक्रमणाचा प्रभाव तुम्हाला दीर्घकाळापासून वाट पाहत असलेली कामे पूर्ण करण्यास मदत करेल. जर तुम्ही केंद्र किंवा राज्य सरकारी खात्यांमध्ये कोणत्याही निविदांसाठी अर्ज करण्याचा विचार करत असाल तर ग्रहांची स्थिती अनुकूल असेल. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील. .Budh Shani Margi 2025: दोन ग्रहांचे एकाच वेळी होईल भ्रमण; 'या' 3 राशींवर पडणार शुभ परिणाम.धनूखर्चाच्या बाराव्या भावातून शुक्र ग्रह जात असल्याने, चैनीच्या वस्तूंवर खर्च वाढेल. तुम्ही घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार देखील करू शकता. प्रवास करणे फायदेशीर ठरेल. परदेशी कंपन्यांमध्ये नोकरी किंवा नागरिकत्व मिळविण्याचे प्रयत्न देखील यशस्वी होतील. न्यायालयीन प्रकरणे न्यायालयाबाहेर सोडवणे शहाणपणाचे ठरेल. या काळात तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. मकरअकराव्या लाभाच्या घरात शुक्र ग्रहाचे भ्रमण असल्याने, तो प्रत्येक बाबतीत यश मिळवून देईल. अपेक्षित सरकारी कामे पूर्ण होतील. नवीन लोकांशी तुमचा संवाद वाढेल. कुटुंबात नवीन पाहुण्यांच्या आगमनाने आनंददायी वातावरण येईल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी संबंध दृढ होतील. .कुंभकामाच्या दहाव्या घरात शुक्र ग्रहाचे भ्रमण उत्तम यश देईल. मोठे काम हाती घ्या किंवा नवीन करार करा, यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. मालमत्तेसंबंधीचे वाद मिटतील. घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठीही हा काळ अनुकूल राहील. मीनभाग्याच्या नवव्या घरात भ्रमण करणारा शुक्र तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करेल. तुमच्या नशिबातही वाढ होईल. परदेश प्रवास शक्य आहे. दुसऱ्या देशात व्हिसासाठी अर्ज करणे असो किंवा परदेशी कंपन्यांमध्ये नोकरी शोधणे असो, तुम्ही दोन्हीमध्ये यशस्वी व्हाल. धर्म आणि अध्यात्मात तुमची आवड वाढेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.