Shukra Gochar 2026: शुक्र कुंभ राशीत प्रवेश करतोय! ‘या’ राशींचे बिघडलेले काम होणार पूर्ण, धन-प्रेमात लाभ

Shukra Gochar astrology prediction in Marathi: शुक्र 6 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश केला आहे. बुध राशीतही या राशीत आधी भ्रमण करत होता आणि राहू आधीच तेथे उपस्थित आहे. परिणामी, कुंभ राशीत शुक्र, बुध आणि राहू यांचा एक विशेष संयोग निर्माण होत आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, शुक्राला प्रेम, सौंदर्य, विलासिता आणि भौतिक सुखांचा कारक मानले जाते. शुक्र राशीत शनीचे कुंभ राशीत संक्रमण मिथुन आणि सिंहसह पाच राशींसाठी शुभ चिन्हे घेऊन येते. हे संक्रमण संपत्ती, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक बदल आणू शकते. शिवाय, कुंडलीत शुक्राचे स्थान देखील बळकट होईल. शुक्र राशीच्या संक्रमणामुळे पुढील राशींचे भाग्य उजळणार आहे..तूळ रासशुक्र हा लग्नाचा स्वामी आणि कुंडलीतील आठव्या घरात आहे आणि सध्या तो पाचव्या घरात भ्रमण करत आहे. हे घर शिक्षण, मुले आणि प्रेमाशी संबंधित आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला असेल. कला, डिझाइन, सर्जनशील क्षेत्र आणि लेखनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांना नवीन कल्पना मिळतील. प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा येईल आणि जोडपे एकमेकांसोबत चांगला वेळ घालवतील, ज्यामुळे नाते मजबूत होईल..मिथून रासराशीतून शुक्र ग्रह नवव्या घरात भ्रमण करत आहे, जो नशीब, धर्म, पिता आणि लांब प्रवासाशी संबंधित आहे. या काळात मिथुन राशीच्या लोकांना परदेशात प्रवास करण्याची किंवा अभ्यास करण्याची संधी मिळू शकते. प्रेमविवाह करणाऱ्यांना पाठिंबा मिळेल. धार्मिक कार्यात तुमची आवड वाढेल आणि तुम्ही पूजा किंवा शुभ कार्यांवर खर्च करू शकता. शुक्र ग्रहाची दृष्टी तिसऱ्या भावावरही पडत आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून सहकार्य मिळेल. तुमची संवाद शैली सुधारेल, जी लोकांना प्रभावित करेल..Laxmi Narayan Rajyog 2026: लक्ष्मी नारायण योगाचा महाप्रभाव! 'या' राशींना प्रत्येक क्षेत्रात मिळेल यश अन् प्रगती.सिंह रासशुक्र राशीतून सातव्या घरात प्रवेश केला आहे, जो विवाह, जोडीदार आणि भागीदारीशी संबंधित आहे. या काळात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात सकारात्मक बदल दिसून येतील. वैवाहिक जीवनात अधिक गोडवा येईल आणि तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत मिळून मालमत्तेशी संबंधित काही निर्णय घेऊ शकता. व्यवसायात नफा होईल आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. गुंतवणूकदार किंवा व्यवसाय भागीदार शोधण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. शुक्र ग्रहाची लग्नावर दृष्टि असल्याने तुमचे व्यक्तिमत्व अधिक आकर्षक होईल आणि लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील..मीन रासराशीपासून बाराव्या घरात शुक्र ग्रहाचे भ्रमण होत आहे, जे खर्च, परदेश आणि अध्यात्माशी संबंधित आहे. या काळात अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण येईल आणि पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये वेळोवेळी फायदा मिळू शकेल. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाढू शकते. वैवाहिक जीवनात प्रेम कायम राहील आणि लग्न करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा काळ शुभ ठरू शकतो. ज्यांना संततीची इच्छा आहे त्यांनाही चांगली बातमी मिळू शकते. जर तुम्ही कोणत्याही वादात अडकला असाल तर या काळात त्यातून सुटका मिळण्याची शक्यता आहे..मकर रासशुक्र ग्रह तुमच्या राशी सोडून दुसऱ्या घरात प्रवेश केला आहे, जो कुटुंब, धन आणि वाणीचे घर मानले जाते. या संक्रमणादरम्यान, तुमचे संभाषण गोड होईल आणि तुम्ही इतरांवर सहजपणे प्रभाव पाडू शकाल. तुमची प्रतिभा दाखविण्यासाठी तुम्हाला एका मोठ्या व्यासपीठावर संधी मिळू शकते. दुसरे घर पैशाशी संबंधित आहे आणि शुक्र तुमच्या कर्म घराचा स्वामी देखील आहे, म्हणून उत्पन्न आणि बचतीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. जे लोक बऱ्याच काळापासून आर्थिक समस्यांशी झुंजत होते त्यांना दिलासा मिळू शकेल.