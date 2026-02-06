संस्कृती

Shukra Gochar 2026: शुक्र कुंभ राशीत प्रवेश करतोय! ‘या’ राशींचे बिघडलेले काम होणार पूर्ण, धन-प्रेमात लाभ

Shukra Gochar Kumbh Rashi rashifal: शुक्राने कुंभ राशीत प्रवेश केला आहे. हे संक्रमण आर्थिक, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक बदल आणू शकते. तसेच या शुक्र संक्रमणामुळे पुढील राशींना लाभ होणार आहे.
Sakal

Puja Bonkile
Shukra Gochar astrology prediction in Marathi: शुक्र 6 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत प्रवेश केला आहे. बुध राशीतही या राशीत आधी भ्रमण करत होता आणि राहू आधीच तेथे उपस्थित आहे. परिणामी, कुंभ राशीत शुक्र, बुध आणि राहू यांचा एक विशेष संयोग निर्माण होत आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, शुक्राला प्रेम, सौंदर्य, विलासिता आणि भौतिक सुखांचा कारक मानले जाते.

शुक्र राशीत शनीचे कुंभ राशीत संक्रमण मिथुन आणि सिंहसह पाच राशींसाठी शुभ चिन्हे घेऊन येते. हे संक्रमण संपत्ती, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक बदल आणू शकते. शिवाय, कुंडलीत शुक्राचे स्थान देखील बळकट होईल. शुक्र राशीच्या संक्रमणामुळे पुढील राशींचे भाग्य उजळणार आहे.

