SHUKRA UDAY 2026 ASTRO PREDICTIONS: नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार? शुक्राच्या उदयाने धनलाभासह करिअरमध्येही येणार प्रगतीचे योग!

VENUS PLANETARY TRANSIT WEALTH AND PROSPERITY: ज्योतिषशास्त्रानुसार, २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शुक्र ग्रहाचा उदय होणार आहे. शुक्राला ऐश्वर्य, प्रेम, धनसंपत्ती आणि भौतिक सुखांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या उदयाचा काही राशींना अनुकूल लाभ मिळू शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला तीन राशींच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये नवीन संधी, आर्थिक बाबतीत सकारात्मक बदल आणि रखडलेल्या कामांमध्ये प्रगती अनुभवायला मिळू शकते, असं सांगितलं जात आहे. कोणत्या आहेत या राशी आणि त्यांच्यासाठी काय ठरू शकतं खास? जाणून घेऊया..वृषभ (Taurus)वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र ग्रह असल्यामुळे या राशीसाठी शुक्राचा उदय महत्त्वाचा मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात नोकरी आणि व्यवसायात चांगल्या संधी मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचं कौतुक होऊ शकतं. एखादी नवीन जबाबदारी मिळण्याचीही शक्यता आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात काम मिळू शकतं..व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात, तसेच बरीच दिवस रखडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात. पैशांच्या बाबतीतही काही चांगल्या गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात किंवा पैसे कमावण्याचा नवीन मार्ग सापडू शकतो. नवीन घर, गाडी किंवा एखादी महागडी वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी पैशांचं योग्य नियोजन करा. मेहनत आणि योग्य निर्णय यांच्या मदतीने तुम्ही तुमची ध्येयं पूर्ण करण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकता..सिंह (Leo)सिंह राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचा उदय चांगला ठरू शकतो, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कामात अडचणी येत असतील, तर त्या कमी होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. तसेच, महत्त्वाची कामं करण्याची किंवा स्वतःचं कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळू शकते..नोकरी करणाऱ्यांना पगारवाढ, बढती किंवा नवीन काम मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. यामुळे भविष्यात व्यवसायातून चांगला फायदा होऊ शकतो. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.कुटुंबातील लोकांची साथ मिळाल्याने मन आनंदी राहू शकतं. नवीन घर किंवा गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या बजेटचा विचार करा. आत्मविश्वास ठेवून आणि योग्य नियोजन करून काम केल्यास तुम्हाला तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते..मकर (Capricorn)मकर राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचा उदय चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकतो, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे. नोकरी किंवा व्यवसायात बऱ्याच दिवसांपासून ज्या संधीची वाट पाहत आहात, ती मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या कामात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे कामात प्रगती करण्यास मदत होऊ शकते..व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. तसेच, नवीन लोकांशी ओळख झाल्यामुळे व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळू शकते. पैशांच्या बाबतीत उत्पन्न आणि खर्च यांचा योग्य हिशोब ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल. अनावश्यक खर्च टाळून नियमित बचत केल्यास भविष्यात उपयोग होऊ शकतो..नवीन घर किंवा गाडी खरेदी करण्याचं स्वप्न असेल, तर त्यासाठी पैशांची बचत करण्यास सुरुवात करू शकता. मात्र, कोणतीही मोठी खरेदी करण्यापूर्वी तुमचं बजेट, कर्जाचे हप्ते आणि पुढील खर्च यांचा विचार करा. योग्य नियोजन केल्यास भविष्यातील आर्थिक अडचणी टाळण्यास मदत होऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.