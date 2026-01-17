Shukraditya Yog 2026: शुक्रादित्य योगामुळे 'या' 3 राशींच्या लोकांचे आयुष्य बदलणार; प्रेम वाढेल अन् करिअरमध्ये मिळेल मोठी झेप

Shukraditya Yog Zodiac Predictio: ग्रहांचा राजा सूर्याने मकर राशीत प्रवेश केला आहे. शुक्र आधीच येथे उपस्थित आहे. या राशीत शुक्राची उपस्थिती सूर्य आणि शुक्राचा संयोग निर्माण करत आहे. यामुळे शुक्रादित्य राजयोग निर्माण होत आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हा योग अत्यंत शुभ मानला जातो. यामुळे कला, नातेसंबंधांमध्ये प्रेम, आकर्षण वाढणे आणि करिअर आणि नोकऱ्यांमध्ये इच्छित परिणाम मिळतात. म्हणून, मकर राशीत निर्माण होणारा शक्तिशाली योग कोणत्या तीन राशींसाठी फायदेशीर असेल हे जाणून घेऊया. .मकरसौंदर्य किंवा कला यांच्याशी संबंधित कामांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. नात्यांमध्ये शिस्त वाढेल. तुमच्या नोकरीत तुम्हाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग सापडेल. मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक लाभामुळे तुम्ही भौतिक सुखे खरेदी कराल. एकूणच दृष्टिकोनातूनही परिस्थिती अधिक मजबूत होईल. मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढेल..Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला 'या' 4 राशींना नजर लागण्याचा सर्वाधिक धोका, नकारात्मक ऊर्जा वाढेल – सावध व्हा अन्यथा.सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. कारण आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे. नवीन गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगला नफा मिळेल. तुमचे पैसे बाजारात अडकू शकतात. घरी आणि कामाच्या ठिकाणी सुसंवाद राहील. तुम्हाला कला क्षेत्रातूनही चांगले पैसे मिळणार आहेत. संयम आणि समजूतदारपणाने काम करणे खूप महत्वाचे असेल. यामुळे मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक संबंध देखील वाढतील. जुन्या आरोग्य समस्यांपासून आराम मिळेल. यशाची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत..Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून 'या' 3 राशींवर टूटणार संकटांचा डोंगर! पूर्ण होणारे काम राहतील अपूर्ण, टेंशन वाढेल कमालीचे.तूळतूळ राशीसाठी हा योग शुभ राहील. पचन आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारेल. प्रेम जीवनात समजूतदारपणा आणि गोडवा वाढेल. तुमचा प्रभाव आणखी वाढेल. या काळात नोकरी करणाऱ्यांना सकारात्मक परिणाम मिळतील. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होणार आहेत. यामुळे मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक संबंध देखील वाढतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.