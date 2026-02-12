संस्कृती

Aquarius Mahayog: कुंभ राशीत तयार होतोय दुर्लभ महायोग! ‘या’ राशींसाठी धोक्याची घंटा? जाणून घ्या संपूर्ण भविष्य

Rare Mahayog forming in Aquarius 2026 predictions: 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी कुंभ राशीत एक दुर्मिळ सूर्यग्रहण होईल, ज्यामुळे सूर्य आणि राहूसह पाच ग्रहांची युती होईल. हे ग्रहण सिंह, कुंभ, मीन आणि इतर दोन राशींसाठी विशेषतः आव्हानात्मक असेल. या काळात आर्थिक नुकसान, आरोग्य समस्या आणि जीवनात अनिश्चितता होण्याची शक्यता जास्त असू शकते. जीवनातील महत्त्वाचे निर्णय घेताना ग्रहणाच्या परिणामांमुळे सावधगिरी बाळगावी लागेल.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

यंदा पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीतील धनिष्ठा नक्षत्रात होईल. या काळात सूर्य राहूसोबत कुंभ राशीत भ्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार 37 वर्षांनी कुंभ राशीत सूर्यग्रहण होत आहे. या दुर्मिळ ग्रहणादरम्यान, राहू, बुध, शुक्र आणि चंद्र हे देखील कुंभ राशीत भ्रमण करतील, ज्यामुळे एक विशेष ग्रह युती निर्माण होईल.

