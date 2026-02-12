Aquarius Mahayog: कुंभ राशीत तयार होतोय दुर्लभ महायोग! ‘या’ राशींसाठी धोक्याची घंटा? जाणून घ्या संपूर्ण भविष्य

यंदा पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीतील धनिष्ठा नक्षत्रात होईल. या काळात सूर्य राहूसोबत कुंभ राशीत भ्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार 37 वर्षांनी कुंभ राशीत सूर्यग्रहण होत आहे. या दुर्मिळ ग्रहणादरम्यान, राहू, बुध, शुक्र आणि चंद्र हे देखील कुंभ राशीत भ्रमण करतील, ज्यामुळे एक विशेष ग्रह युती निर्माण होईल..असा योगायोग शेवटचा 7 मार्च 1989 रोजी दिसला होता, जेव्हा ग्रहांची स्थिती समान होती. यावेळीही सूर्य आणि राहूची युती कुंभ राशीतील ग्रहण योग खूप प्रभावी बनवत आहे. या दुर्मिळ ग्रहणाचा परिणाम विशेषतः कुंभ, मीन आणि इतर तीन राशींवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. यावेळी, या राशीच्या लोकांना आर्थिक, आरोग्य आणि जीवनाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असेल. .मिथुननवव्या घरात सूर्यग्रहण होणार आहे. यावेळी, नशिबावर परिणाम दिसून येईल. मुलांशी संबंधित समस्या वाढू शकतात. अनावश्यक खर्च टाळण्याची गरज आहे. अनेक अनावश्यक प्रवास करावे लागू शकतात. तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. घरात तणावपूर्ण वातावरण असू शकते आणि कौटुंबिक समस्या कायम राहू शकतात..कन्या सहाव्या घरात सूर्यग्रहण होणार आहे. तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आरोग्य सामान्य राहणार नाही, आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. कामात मंद गतीने प्रगती केल्याने मानसिक ताण वाढू शकतो. लोकांकडून कट रचण्याचे किंवा विरोधाचे संकेत असू शकतात..सिंह तुमच्या ७ व्या घरात सूर्यग्रहण होणार आहे. जोडीदारासोबत तणाव आणि वाद होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीत काम करणाऱ्या लोकांना समस्या येऊ शकतात. तुमच्या व्यवसाय भागीदाराकडून फसवणूक होण्याचा धोका आहे. कामाचा ताण आणि दबाव वाढू शकतो. गाडी चालवताना आणि प्रवास करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे..Maha Shivratri 2026 Rashifal: भगवान महादेवाच्या 'या' चार राशी आहेत प्रिय! महाशिवरात्रीला होऊ शकतो प्रचंड आर्थिक लाभ.मीनया राशीच्या बाराव्या घरात सूर्यग्रहण होणार आहे. या काळात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कर्ज किंवा कर्ज घेणे टाळा, ते फेडणे कठीण होऊ शकते. परदेशांशी संबंधित काम तणावपूर्ण असू शकते. मानसिक चिंता आणि अनिश्चितता वाढू शकते..कुंभतुमच्या लग्न घरात सूर्यग्रहण होणार आहे. या ग्रहणाचा कुंभ राशीवर सर्वात जास्त परिणाम होईल. राहूची सूर्यासोबत उपस्थिती दुखापत किंवा शारीरिक त्रास होण्याची शक्यता वाढवू शकते. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला समस्या येऊ शकतात. विवाहित लोकांचे त्यांच्या जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.