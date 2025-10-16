Horoscope Prediction : सूर्य करणार तूळ राशीत प्रवेश ; या भ्रमणामुळे 5 राशींचे वाजणार तीन तेरा

Marathi Rashi Bhavishya : येत्या 17 ऑक्टोबरला सूर्य तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार तूळ ही सूर्याची नीच रास आहे. त्यामुळे काही राशींसाठी हे गोचर नकारात्मक ठरणार आहे. .17 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबर या काळात सूर्यदेव तूळ राशीत असतील. त्यामुळे काही राशींना सावध राहणे गरजेचे आहे. आर्थिक अडचणी, आरोग्याच्या तक्रारी अशा अनेक गोष्टींचा सामना त्यांना या काळात करावा लागू शकतो. कोणत्या आहेत या राशीत जाणून घेऊया..मेष रास : सूर्याच्या या भ्रमणाचा नकारात्मक परिणाम मेष राशीवर दिसून येणार आहे. मेष राशीच्या सप्तम स्थानात हे गोचर होणार आहे. त्यामुळे याचे परिणाम फारसे चांगले नसतील. व्यापारी वर्गाला कामात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. विवाहित लोकांसाठी हा काळ तणावपूर्व असेल. जोडीदाराबरोबर मतभेद होतील. तब्येतही फारशी बरी नसेल. डोकेदुखी, ताप यांचा सामना करावा लागेल. आहाराकडे लक्ष द्या. उपाय - रविवार मीठ खाऊ नका. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या पंचम भावात हे गोचर होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रेमसंबंध, संतती आणि शिक्षण यामध्ये सावधानता बाळगावी लागेल. जोडीदाराबरोबर गैरसमज होऊ शकतात. भावंडांशी आणि शेजाऱ्यांशी संबंध चांगले ठेवा. पोटाच्या संबंधित समस्या त्रास देतील. उपाय - दररोज जमिनीत मोहरीच्या तेलाचे 8 थेंब टाका. .कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अडचणी निर्माण करणारा आहे. कुटूंब आणि आईच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम दिसेल. आरोग्याच्या समस्या निष्काळजीपणामुळे वाढू शकतात. घरात मतभेद होतील. कुटूंबात शांतता राखा. घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेणे टाळा. या काळात हृदयविकाराशी संबंधित त्रास होऊ शकतो. उपाय - गरिबांना अन्नदान करा. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या बाराव्या भावात हे गोचर होईल. कामाच्या ठिकाणी सतर्क राहा. अनावश्यक प्रवास आणि खर्च होतील. विचारपूर्वक निर्णय घ्या. डोळे आणि पायांशी संबंधित समस्या होऊ शकते. उपाय - मंदिरात जाऊन आराध्य देवाचे दर्शन घ्या. .कुंभ रास : नवव्या स्थानात हे गोचर होत आहे. अपेक्षेपेक्षा नशिबाची साथ कमी मिळेल. मेहनत करुनही अपेक्षित परिणाम मिळण्यास विलंब होईल. नवीन काम सुरु असताना सावधगिरी बाळगा. भावंडांशी संबंध सुधारा.उपाय - रविवारी मीठ खाऊ नका. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.