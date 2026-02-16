17 February Surya Grahan 2026: उद्याच सूर्यग्रहण ठरणार गेमचेंजर! मेषसह ‘या’ राशींना अचानक होणार धनलाभ

Solar eclipse 2026 wealth prediction zodiac: यंदा वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण 17 फेब्रुवारी रोजी लागणार आहे. हे ग्रहण महाशिवरात्रीच्या बरोबर दोन दिवसांनी आणि फाल्गुन अमावस्येला लागत आहे. हिंदू कॅलेंडरनुसार, या काळात सूर्य कुंभ राशीत असेल. विशेष म्हणजे, हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे येथे सुतक काळ लागू होणार नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहणाचे परिणाम सर्व 12 राशींना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात जाणवतील. काही राशींसाठी, हा काळ सकारात्मक बदल आणि नवीन संधी आणू शकतो. या सूर्यग्रहणासाठी कोणत्या राशी भाग्यवान असणार आहे हे जाणून घेऊया. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हे ग्रहण सकारात्मक बदल आणि संधींनी भरलेले असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले जाईल. वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामावर समाधानी असतील. एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प किंवा महत्त्वाची संधी तुमची प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास वाढवेल. व्यवसायात नवीन करार किंवा फायदेशीर करार शक्य आहेत. परराष्ट्र व्यवहार किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नफा होण्याची शक्यता आहे. .Surya Grahan 2026: फाल्गुन अमावस्या खास ठरणार! भारतात सूतक नसल्याने ‘या’ शुभ गोष्टी नक्की करा.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी यंदाचे सूर्यग्रहण करिअर आणि आर्थिक बाबींच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल ठरेल. या काळात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळतील. जे लोक बऱ्याच काळापासून पदोन्नती किंवा बदलीची वाट पाहत आहेत त्यांना लवकरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक कल्याण मजबूत होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडू शकतील. जुन्या कर्जातून किंवा आर्थिक दबावातून मुक्तता मिळेल, ज्यामुळे मानसिक शांती वाढेल. गुंतवणूक, मालमत्ता खरेदी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल राहील. चांगला नफा होऊ शकतो..धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी हे सूर्यग्रहण अत्यंत शुभ ठरणार आहे. पदोन्नती, इच्छित बदली किंवा नवीन नोकरी मिळू शकते. बॉस आणि सहकारी कामाची प्रशंसा करतील. ज्यामुळे कामासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. व्यवसाय भागीदारीतून लक्षणीय नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय विस्ताराची शक्यता वाढत आहे. या काळात केलेल्या योजना यशस्वी होतील आणि नवीन संधी निर्माण होतील. परदेशाशी संबंधित कामात किंवा परदेशात नोकरीत यश मिळण्याची शक्यता देखील जास्त आहे. हा काळ तुमच्या वैयक्तिक जीवनात संपत्ती वाढ, गुंतवणूकीच्या संधी आणि संतुलन आणेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.