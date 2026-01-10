Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण 'या' 3 राशींसाठी ठरु शकते धोकादायक, 'हे' उपाय करा नाहीतर होईल मोठी हानी!

Surya Grahan 2026 effects on zodiac signs: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी फाल्गुन महिन्यातील अमावस्येच्या दिवशी लागणार आहे. हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल, ज्यामध्ये सूर्य कुंभ राशीत असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीत जन्मलेल्यांना हे ग्रहण मानसिक ताण, आरोग्य, करिअर आणि आर्थिक नुकसान देऊ शकते. या काळात थोडीशीही निष्काळजीपणा देखील मोठे नुकसान करू शकते. यासाठी कोणते उपाय केले पाहिजे हे सविस्तरपणे समजून घेऊया. .सूर्यग्रहण कधी आणि कसे होईल?यंदा वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागणार आहे. या दिवशी फाल्गुन अमावस्या असणार आहे. हे ग्रहण कंकणाकृती असणार आहे. या दरम्यान सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. याचा ज्योतिषशास्त्रानुसार मानसिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांचा आदर आणि प्रतिष्ठा कमी होऊ शकते. तसेच या काळात आरोग्याच्या समस्या वाढू शकतात. कुटुंबात तणाव आणि मतभेद होतील. बोलण्यात कठोरता आणि अहंकार वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. या राशीचे लोक वादात अडकण्याचा धोका अधिक आहे. .कुंभकुंभ राशीच्या लोकांच्या नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज वाढू शकतात. तसेच निद्रानाश आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते. निर्णयांमध्ये गोंधळ वाढू शकतो. भावनांच्या प्रभावाखाली दिलेली आश्वासने महागात पडू शकतात. सूर्यग्रहणा दरम्यान आरोग्याबाबत दुर्लक्ष केल्याने नुकसान होऊ शकते..वृश्चिकया राशीच्या लोकांची खर्चात अचानक वाढ होऊ शकते. तसेच उधार घेतलेले पैसे अडकू शकतात. या लोकांना मानसिक ताण आणि चिडचिड होऊ शकते. घाईघाईने घेतलेले निर्णय घातक ठरु शकतात. जर गुंतवणूक केली असेल किंवा नवा व्यवहार केला असेल तर मोठे नुकसान होऊ शकते. .पुढील चुका करणे टाळा• विचार न करता कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ नका.• कोणालाही पैसे उधार देऊ नका.• वाद आणि अहंकार टाळावा.• भावनिक निर्णय घेणे टाळावा.• नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा. .पुढील उपाय केल्यास होणार नाही हानी• सूर्यग्रहणाच्या दिवशी भगवान सूर्य आणि भगवान विष्णूची मनोभावे पूजा करावी.• "ॐ आदित्याय नमः" या मंत्राचा जप केल्यास अडथळे कमी होतील. • या दिवशी दानधर्म करणे शुभ मानले जाते. • ग्रहणाच्या वेळी शांत आणि सकारात्मक राहावे. • या दिवशी जास्त काम आणि ताण टाळावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.