Surya Mangal Yuti 2025: धनु राशीत होईल सूर्य-मंगळची युती, जाणून घ्या 12 राशींवरचा प्रभाव

Surya Mangal Yuti 2025: 16 डिसेंबरपासून धनु राशीत सूर्य आणि मंगळाची युती होईल, जी ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत प्रभावशाली मानली जाते. ही युती 14 जानेवारी 2026 पर्यंत राहील. सूर्य आत्मविश्वास, शक्ती आणि आत्मसन्मान दर्शवतो, तर मंगळ ऊर्जा, धैर्य आणि लढण्याची शक्ती प्रदान करतो. जेव्हा हे दोघे धनु राशीत एकत्र येतात तेव्हा एक अग्निमय राशी, जलद बदल, मोठे निर्णय आणि नशिबाशी संबंधित बाबींमध्ये गोंधळ हे स्वाभाविक आहे. धनु राशी धर्म, भाग्य, प्रवास आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे, म्हणून या युतीचा प्रभाव केवळ वैयक्तिक जीवनापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर आर्थिक, करिअर, नातेसंबंध आणि मानसिक विचारसरणीवर देखील जाणवेल. आता 12 राशींवर त्याचा प्रभाव समजून घेऊया. .मेषतुमच्या राशीच्या नवव्या घरात मंगळ-सूर्य युती होईल आणि दोन्ही ग्रह तिसऱ्या घरातही दृष्टी ठेवतील. यामुळे नशीब, शिक्षण, धर्म, वडील आणि प्रवास या बाबी सक्रिय होतील. नवीन करिअरच्या संधी शक्य आहेत, परंतु अहंकारामुळे वरिष्ठांशी मतभेद होऊ शकतात. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवास वाढेल, ज्यामुळे फायदे देखील मिळू शकतात. भावंडांसोबतच्या नात्यांमध्ये चढ-उतार शक्य आहेत. धार्मिक विचार मजबूत होतील, परंतु कट्टरता टाळली पाहिजे. या काळात आत्मविश्वास वाढेल, परंतु रागावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असेल. जर निर्णय शहाणपणाने घेतले तरच नशीब तुम्हाला साथ देईल..वृषभही युती तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात होईल आणि दोन्ही ग्रह दुसऱ्या घरावरही दृष्टी ठेवतील. यामुळे अनपेक्षित घटना, मानसिक अस्थिरता आणि आरोग्याच्या चिंता निर्माण होतील. आर्थिक चढउतार शक्य आहेत. कधीकधी अनपेक्षित नफा आणि कधीकधी अनावश्यक खर्च होऊ शकतात. तुमच्या बोलण्यामुळे कौटुंबिक वाद होऊ शकतात, म्हणून संयमाने बोला. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी किंवा विम्याशी संबंधित बाबी अशांत असतील. कामाच्या ठिकाणी लपलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध रहा. जर तुम्ही लक्ष केंद्रित केले आणि संयम राखला तर संशोधन, गूढ विज्ञान आणि आत्मनिरीक्षणासाठी हा चांगला काळ आहे..मिथूनही युती तुमच्या सातव्या भावात होईल आणि दोन्ही ग्रह तुमच्या लग्नावर थेट प्रभाव पाडतील, ज्याचा तुमच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि नातेसंबंधांवर खोलवर परिणाम होईल. विवाह किंवा भागीदारीत संघर्ष निर्माण होऊ शकतात, कारण राग आणि अहंकार वाढू शकतो. तुम्हाला व्यवसाय भागीदारीसाठी प्रस्ताव मिळू शकतात, परंतु घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याबद्दल किंवा स्वभावाबद्दल काळजी वाटू शकते. तुमच्या वागण्यात कठोर होण्याचे टाळा. योग्य संतुलन राखून, हा काळ नवीन करार आणि नातेसंबंध मजबूत करण्याची संधी असू शकतो..कर्कही युती तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात असेल आणि दोन्ही ग्रह बाराव्या घरात दृष्टी करतील. शत्रूंवर विजय मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु खर्च आणि मानसिक ताण वाढेल. कामावर दबाव असेल, परंतु कठोर परिश्रम देखील फळ देतील. पोट, झोप आणि तणावाशी संबंधित आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून संतुलित दिनचर्या ठेवा. वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांना फायदा होऊ शकतो. परदेशांशी संबंधित काम यशस्वी होऊ शकते. कर्ज किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. हा संघर्षाचा काळ आहे, परंतु संयमाने यश मिळेल..सिंहही युती तुमच्या राशीच्या पाचव्या घरात होईल आणि दोन्ही ग्रह अकराव्या घरात दृष्टी करतील. शिक्षण, प्रेम आणि मुलांशी संबंधित बाबींना गती मिळेल. विद्यार्थ्यांना चांगले परिणाम दिसू शकतात. उत्पन्न वाढण्याची आणि नवीन ओळख मिळण्याची संधी मिळेल. प्रेमसंबंधांमध्ये अहंकार अडथळा ठरू शकतो. तुम्हाला मित्रांकडून फायदा होईल, परंतु त्यांच्यावर शहाणपणाने विश्वास ठेवा. गुंतवणुकीत लोभ टाळा, कारण यामुळे नुकसान होऊ शकते. तुम्हाला सर्जनशील प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. संतुलन राखल्याने हा काळ यशाने भरलेला असू शकतो..कन्याही युती तुमच्या राशीच्या चौथ्या घरात होईल आणि दोन्ही ग्रह दहाव्या घरात प्रभाव पाडतील. यामुळे तुमच्या घरात आणि करिअरमध्ये अशांतता निर्माण होईल. तुमच्या आईच्या आरोग्य आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींबाबत सावधगिरी बाळगा. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढतील आणि वरिष्ठांशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी दबाव असेल, परंतु तुम्हाला मान्यता देखील मिळेल. घरात अशांतता तुमचे लक्ष विचलित करेल, म्हणून सौहार्दपूर्ण संवाद ठेवा. जमीन किंवा वाहने खरेदी करताना घाई टाळा. हा काळ संयम आणि संयमाने व्यवस्थापित केला जाऊ शकतो..तूळतुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरात मंगळ-सूर्य युती होईल आणि दोन्ही ग्रह नवव्या घरात दृष्टी करतील. यामुळे धैर्य, शौर्य आणि नशीब सक्रिय होईल. करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु भावंडांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. प्रवास फायदेशीर ठरेल. धार्मिक विचार वाढतील आणि जर तुम्ही आत्मसंयम राखलात तर नशीब तुम्हाला साथ देईल. कठोर संवादामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात, म्हणून तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. .वृश्चिकही युती तुमच्या दुसऱ्या भावात निर्माण होईल आणि तुमच्या आठव्या भावावरही परिणाम करेल. संपत्तीची शक्यता आहे, परंतु खर्चही वाढू शकतो. कठोर भाषणामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो. अनपेक्षित घटनांमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. लपलेले शत्रू सक्रिय असतील, म्हणून सावधगिरी बाळगा. वडिलोपार्जित मालमत्ता, विमा किंवा करांशी संबंधित गुंतागुंत शक्य आहे. तुमच्या घशाची आणि रक्ताची काळजी घ्या. संयम आणि स्पष्ट नियोजनाने हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो..धनुतुमच्या लग्नाच्या घरात ही युती तयार होत आहे आणि दोन्ही ग्रह सातव्या भावावर प्रभाव पाडतील. तुमचे व्यक्तिमत्व तेजस्वी होईल, परंतु नातेसंबंधांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतात. विवाह आणि भागीदारीत संयम आवश्यक आहे. कामावर तुम्हाला नेतृत्व मिळेल, परंतु अहंकार हानिकारक ठरू शकतो. आरोग्याबाबत, तुमच्या डोक्याकडे आणि रक्तदाबाकडे लक्ष द्या. नवीन सुरुवात शक्य आहे, परंतु घाई टाळा. संतुलन राखून, हा स्व-विकास आणि प्रगतीचा काळ असू शकतो..मकरतुमच्या बाराव्या भावात ही युती तयार होईल, ज्यामुळे तुमचे सहावे भाव सक्रिय होईल. या काळात तुमचे खर्च वाढतील, परंतु शत्रूंवर विजय मिळण्याची शक्यता आहे. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित कामांना गती मिळेल. तुमची झोप आणि ताण नियंत्रित करा. कर्ज किंवा खटल्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तुमचा आध्यात्मिक कल वाढेल. अनावश्यक वाद टाळा. नियोजित खर्च आणि नियमित दिनचर्येद्वारे हा काळ व्यवस्थापित केला जाऊ शकतो..कुंभतुमच्या अकराव्या घरात ही युती होईल आणि दोन्ही ग्रह तुमच्या पाचव्या भावावर प्रभाव पाडतील. उत्पन्न वाढेल आणि इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मित्रांकडून फायदा होईल. प्रेम आणि मुलांबाबत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. अभ्यास आणि सर्जनशील कार्यात भरभराट होईल. अहंकार टाळा आणि निर्णय घेण्यापूर्वी सल्ला घ्या. संतुलन राखल्याने हा काळ यशाने भरलेला असेल..मीनसूर्य आणि मंगळाची ही युती तुमच्या दहाव्या घरात होईल आणि तुमच्या चौथ्या भावावरही प्रभाव पाडेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला प्रगती आणि मान्यता मिळेल, परंतु घरात तणाव कायम राहू शकतो. तुमचे काम वाढेल, परंतु तुमच्या जबाबदाऱ्या तुम्हाला उंचावतील. तुमच्या आईच्या आरोग्य आणि मालमत्तेच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा. स्थलांतर शक्य आहे. संयम आणि योग्य नियोजनाने, हा काळ यश मिळवून देऊ शकतो. मालमत्ता खरेदी करताना काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक असेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. 