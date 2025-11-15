Horoscope Prediction: 'या' पाच राशींच्या मुली असतात गुणवान आणि आदर्श सुना ! सासरच्या लोकांच्या असतात लाडक्या

Marathi Rashi Fal : आपलं घर आणि मुलाला सांभाळण्यासाठी उत्तम सून मिळावी असावी असं अनेक स्त्रियांना वाटत. आपल्या संस्कृतीमध्ये सुनेचं विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रातही अशा अनेक राशी आहेत ज्यामध्ये जन्मलेल्या मुली उत्तम सुना म्हणून सिद्ध होतात. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .ज्योतिषशास्त्रानुसार पाच राशींच्या मुली या उत्तम सुना म्हणून ओळखल्या जातात. त्या घराची जबाबदारी घेतात. तर सासरच्या मंडळींच्याही अल्पावधीत लाडक्या होतात. .कर्क रास : कर्क राशीचा स्वामी चंद्र आहे. या राशीच्या मुली दयाळू आणि काळजी घेणाऱ्या असतात. त्या अतिशय संवेदनशील असतात. त्या कुटूंबाची उत्तम काळजी घेतात. या राशीच्या मुली त्यांच्या कुटूंबाची भावनिक गरज भागवतात. त्यांना उत्तम सहकार्य करतात. घरात प्रेमाचं वातावरण निर्माण करतात. ते त्यांच्या सासू-सासऱ्यांबरोबर चांगले संबंध बनवतात. तसंच इतर लोकांशीही चांगले संबंध तयार करतात. .कन्या रास : कन्या राशीच्या मुली अतिशय परफेक्ट आणि प्रॅक्टिकल स्वभावाच्या असतात. त्या घर उत्तमपणे सांभाळतात. त्यांचं घर नीटनेटकं असतं. त्यांच्या अनुपस्थितही घर व्यवस्थित सांभाळलं जाईल याची त्या काळजी घेतात. कन्या राशीच्या व्यक्ती अतिशय मेहनती असतात. कुटूंबाशी चांगले संबंध निर्माण करतात. .वृषभ रास :वृषभ राशीच्या व्यक्ती त्यांची स्थिरता, प्रामाणिकपणा आणि दिलेला शब्द पाळण्यासाठी ओळखल्या जातात. त्या सासू-सासऱ्यांवर अतिशय प्रेम करतात. घरातील सगळ्यांची काळजी घेतात. त्या उत्तम गृहिणी असतात. त्या संयमी असतात आणि सगळ्यांची मत ऐकून घेतात. त्या योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतात. .तूळ रास : तूळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीच्या मुली घरात प्रेम आणि शांती निर्माण करतात. या अतिशय मुसद्दी आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या असतात. त्या प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण करतात आणि योग्य मानसन्मान देतात. त्या घरातील अडचणी दूर करण्याला महत्त्व देतात. .मकर रास :मकर राशीचे लोक अतिशय जबाबदार आणि शिस्तप्रिय असतात. या राशीच्या सुना अतिशय जबाबदारीने त्या प्रत्येक परिस्थितीला सामोरे जातात. सासरच्या कुटूंबाची मूल्य आणि परंपरा त्या जपतात. त्या अतिशय विश्वासू असतात. बहुतेकदा कुटूंबाचं त्या नेतृत्व करतात. सासरच्या लोकांच्या त्या लाडक्या असतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.