Navratri 2025 : दुर्गा मातेला अत्यंत प्रिय आहेत या 5 राशी; तुमची रास आहेत का यात ?

Navratri Special Durga Mata Favorite Zodiac Signs : ज्योतिष शास्त्रानुसार पाच राशींवर दुर्गा मातेची विशेष कृपा असते. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Navratri 2025 : दुर्गा मातेला अत्यंत प्रिय आहेत या 5 राशी; तुमची रास आहेत का यात ?
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya : शारदीय नवरात्रोत्सवाची सुरुवात 22 सप्टेंबरपासून दणक्यात झाली आहे. सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे. यंदा दहा दिवस नवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे यंदाची नवरात्री विशेष आहे.

