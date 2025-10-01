Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या 2 ऑक्टोबर दसऱ्याला तयार होतोय चंद्राधि योग, 'या' 5 राशींना होणार भरभरून लाभ

Marathi Rashi Fal : उद्या 2 ऑक्टोबरला गुरुवार असून दसरा आहे. याशिवाय गांधी जयंतीही आहे. उद्याच्या दिवसाचे देवता भगवान विष्णू आहेत. तर उद्याच्या दिवसाची तिथे शुक्ल पक्ष दशमी आहे. उद्या चंद्राचं भ्रमण मकर राशीत होईल. चंद्राची दृष्टी उद्या मंगळ ग्रहावर असल्याने लक्ष्मी योग बनेल. तर बुधाचं गोचर तूळ राशीत होणार असून बुध-मंगळ योग बनेल. .श्रवण नक्षत्रात रवियोग आणि सुकर्म योग बनतो आहे. तर उद्या दसरा असल्यामुळे चंद्राधि योग बनतोय. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास : उद्या दसऱ्याच्या दिवस वृषभ राशीला लाभदायक ठरणार आहे. उद्या तुम्ही जे काम हाती घ्याल त्यात तुम्हाला यश मिळेल. उद्या तुम्हाला एखादी उत्तम गोष्ट प्राप्त होईल. तुमची एखादी इच्छा उद्या पूर्ण होईल. उद्या कुटूंबासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवाल. नवीन वाहन खरेदीचे योग आहेत. एखादा छोटा-मोठा प्रवास घडेल. व्यवसायात चांगली कमाई मिळेल.उपाय - उद्या भगवान शंकराचे दर्शन घ्या. .कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांना उद्या दिवशी नशिबाची साथ मिळेल. दसऱ्या दिवशी तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर मात करेल. तुमची एखादी अपुरी इच्छा उद्या पूर्ण होईल. कुटूंबात उद्या कोणतीतरी उद्या मोठी आनंदाची बातमी मिळेल. मित्र परिवार आणि शेजाऱ्यांनी साथ मिळेल. उद्या तुम्हाला घर आणि जमिनीसंबंधी कामात यश मिळेल. लग्नाची बोलणी यशस्वी होतील. कमाईचं नवीन साधन उपलब्ध होईल. उपाय - उद्या गुरु आणि वडिलांचे आशीर्वाद घ्या. दुर्गा शतनाम स्तोत्राचे पठण करा. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांसाठी उद्या तुम्हाला लाभ मिळेल. तुमच्या नातेवाईकांकडून तुम्हाला एखादं गिफ्ट मिळेल. व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ होईल. मतभेद झालेल्या नातेवाईकांशी संबंध सुधारतील. सामाजिक संपर्क आणि परिचय वाढेल. कलेच्या क्षेत्रातील लोकांना उद्या चांगली संधी मिळेल. नवीन वाहन खरेदी करण्याची संधी आहे. उपाय - उद्या रामरक्षेचे पठण करा. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांना उद्या यश मिळेल. बराच काळ सुरु असलेल्या समस्येपासून सुटका मिळेल. कुटूंबाची साथ मिळेल. नवीन गुंतवणूक कराल. मित्राची मदत फायदेशीर ठरेल. तुमच्या प्रभावात वृद्धी होईल. कुटूंबात तुमचा सन्मान होईल. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सामंजस्य राहील. मुलांकडून आनंद मिळेल. उपाय - उद्या लहान मुलाला पेन गिफ्ट करा आणि मोठ्यांकडून आशीर्वाद घ्या. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना उद्या अनेक स्रोतांमधून फायदा होईल. एखादी ओळखीच्या व्यक्तीची मदत लाभदायक ठरेल. संपत्ती संबंधित विवादात तुम्ही समाधानी असाल. व्यवसायातील कमाई वाढेल. मित्र किंवा नातेवाईकांची भेट होईल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. मित्रांसोबत फिरायला जाईल. तुम्हाला कुणीतरी सरप्राईज देईल. रिस्क घेऊ नका. उपाय - उद्या घरात शमीचे झाड लावा आणि त्याची पूजा करा. .Diwali Rashi Bhavishya 2025 : दिवाळीत 'या' 4 राशींवर होणार धन वर्षाव ! शक्तिशाली योगांमुळे होणार लक्ष्मीमातेची कृपा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.