संस्कृती

Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या 2 ऑक्टोबर दसऱ्याला तयार होतोय चंद्राधि योग, 'या' 5 राशींना होणार भरभरून लाभ

Top 5 Lucky Zodiac Signs Tomorrow 2nd October Horoscope Prediction : 2 ऑक्टोबर 2025ला म्हणजे उद्या दसऱ्याला पाच राशींना भरभरून फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया.
Top 5 Lucky Zodiac Signs Tomorrow 2nd October Horoscope Prediction

Top 5 Lucky Zodiac Signs Tomorrow 2nd October Horoscope Prediction

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : उद्या 2 ऑक्टोबरला गुरुवार असून दसरा आहे. याशिवाय गांधी जयंतीही आहे. उद्याच्या दिवसाचे देवता भगवान विष्णू आहेत. तर उद्याच्या दिवसाची तिथे शुक्ल पक्ष दशमी आहे. उद्या चंद्राचं भ्रमण मकर राशीत होईल. चंद्राची दृष्टी उद्या मंगळ ग्रहावर असल्याने लक्ष्मी योग बनेल. तर बुधाचं गोचर तूळ राशीत होणार असून बुध-मंगळ योग बनेल.

Loading content, please wait...
horoscope
Zodiac
Zodiac Signs
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com