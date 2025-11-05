Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या तयार होतोय अत्यंत शुभ सर्वार्थ सिद्धी योग, 5 राशींवर भगवान विष्णूची कृपा

Marathi Rashi Fal : उद्या गुरुवारी 6 नोव्हेंबरला कार्तिक महिन्यातील प्रतिपदा आहे. उद्या दिवसाची देवता भगवान विष्णू आहेत. उद्या चंद्राचं गोचर मेष आणि नंतर वृषभ राशीत असेल. त्यामुळे शशी योग तयार होणार आहे. तसंच कृतिका नक्षत्रामध्ये संयोगामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होणार आहे..या योगांचे शुभ परिणाम पाच राशींवर होणार आहे. या राशींच्या आर्थिक अडचणी दूर होणार आहेत. तर उत्तम योगामुळे अनेक नवीन संधी मिळणार आहेत. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या लोकांना गुरुवारचा दिवस करिअर आणि कामाच्या दृष्टीने चांगला जाणार आहे. मेहनतीपेक्षा चांगले फळ उद्या मिळेल. तुमचे सहकारी आणि मित्र उद्या तुम्हाला सहकार्य करतील. विशेष करून महिला सहकर्मींची अधिक मदत होईल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना दुसऱ्या स्रोतातून उत्पन्न मिळेल. कुटूंबात प्रेम आणि चांगले संबंध असतील.उपाय- उद्या भगवान श्रीकृष्णाला मोरपंख अर्पण करा. श्रीकृष्ण चालीसेचा पाठ करा. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस छान जाईल. तुम्हाला उद्या विविध क्षेत्रातून लाभ होईल. उद्या कामाच्या ठिकाणी अधिकारी वर्ग अधिक काम करण्यास प्रोत्साहन देईल. नोकरीच्या ठिकाणी तुमचा दिवस चांगला जाईल. वैवाहिक जीवन आनंदी असेल. सामाजिक उपक्रमात भाग घ्याल. उपाय - उद्या अन्नदान करा. .सिंह रास : उद्याच्या दिवशी तुम्हाला कोणत्यातरी मोठ्या व्यक्तीची मदत मिळेल. तुमचं जास्त काळ अडकलेलं काम उद्या पूर्ण होईल. मित्र किंवा शेजाऱ्याची मदत मिळेल. मुलांच्या लग्नाच्या संबंधित एखादी तुमची चिंता दूर होईल. जुन्या व्यवसायातील गुंतवणुकीतून फायदा होईल. कोर्ट कचेरी आणि सरकारी मामल्यांमध्ये फायदा होईल. उपाय - उद्या भगवान विष्णूला तुळशीच्या मंजिऱ्या अर्पण करा. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांची उद्या चांगली कमाई होईल. एकापेक्षा अधिक स्रोतांमधून धनप्राप्ती होईल. बिझनेसमध्ये अडकलेले पैसे मिळतील. कामाच्या बाबतीतील योजना यशस्वी होतील. उद्या सुख-सुविधांचा लाभ होईल. कोणत्यातरी पार्टीमध्ये तुम्ही सहभागी व्हाल. उपाय - उद्या गायत्री मंत्राचा जप करा. .धनु रास : उद्या धनु राशीसाठी दिवस चांगला असेल. उद्या तुम्हाला नोकरीत बढती मिळेल. कोणतीतरी नवीन मोठी जबाबदारी मिळेल. व्यवसायात एखादा चांगला करार होईल. कामासाठी केलेले प्रवास यशस्वी होतील. नवीन कपडे आणि भेटवस्तू मिळतील. उपाय - उद्या श्रीविष्णू चालीसेचे पठण करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.