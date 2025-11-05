संस्कृती

Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या तयार होतोय अत्यंत शुभ सर्वार्थ सिद्धी योग, 5 राशींवर भगवान विष्णूची कृपा

Tomorrow 6 November 2026 Top 5 Lucky Zodiac Signs : उद्या 6 नोव्हेंबरला गुरुवारी सर्वार्थ सिद्धी योग बनत असून पाच राशींवर भगवान विष्णूची कृपा होणार आहे. कोणत्या आहेत या नशीबवान राशी जाणून घेऊया.
Tomorrow 6 November 2026 Top 5 Lucky Zodiac Signs

Tomorrow 6 November 2026 Top 5 Lucky Zodiac Signs

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : उद्या गुरुवारी 6 नोव्हेंबरला कार्तिक महिन्यातील प्रतिपदा आहे. उद्या दिवसाची देवता भगवान विष्णू आहेत. उद्या चंद्राचं गोचर मेष आणि नंतर वृषभ राशीत असेल. त्यामुळे शशी योग तयार होणार आहे. तसंच कृतिका नक्षत्रामध्ये संयोगामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होणार आहे.

Loading content, please wait...
Aquarius Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Zodiac
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com