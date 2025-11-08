Weekly Tarot Horoscope : 'या' आठवड्यात तयार होतोय गजकेसरी राजयोग; 4 राशींच्या सुखात होणार भरभराट !

Marathi Rashi Fal : नोव्हेंबरचा हा आठवडा म्हणजे 10 ते 16 नोव्हेंबर 2025 अतिशय शुभ आहे. या आठवड्यात गजकेसरी राजयोग तयार होतोय. याचा फायदा चार राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत आहे या राशी आणि इतर राशींचं साप्ताहिक राशिभविष्य कसं असेल जाणून घेऊया. .मेष रास : टॅरो कार्ड्सच्या भविष्यानुसार मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा तुमच्यासाठी चांगला आहे. या आठवड्यात तुमचा स्वभाव थोडासा तापट असू शकतो. तुम्ही थोडेसे दुःखही असू शकते. गरजेपेक्षा अधिक पैसे खर्च करू नका. जोडीदाराबरोबर मतभेद होऊ शकतात. व्यावहारिक राहण्याचा प्रयत्न करा..वृषभ रास :टॅरो कार्ड्सनुसार वृषभ राशीसाठी हा आठवडा लाभकारक असेल. तुम्हाला चांगल्या संधी मिळतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला विशेष लाभ मिळतील. नवीन संधी मिळतील. जवळच्या लोकांबरोबर चांगला संबंध ठेवा. कुटूंबात आनंद असेल. .मिथुन रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, मिथुन राशीच्या लोकांना कलात्मक क्षेत्रात चांगली बातमी मिळेल. तुम्ही आरामात असाल आणि तुमच्या कामाच्या प्रगतीने तुम्ही संतुष्ट असाल. कुटूंबासोबत आणि मित्रांबरोबर वेळ घालवाल. तुम्हाला नवीन ऊर्जा मिळेल. .कर्क रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, कर्क राशीच्या लोकांना या आठवड्यात प्रयत्नांमुळे यश मिळेल. सूर्याच्या दृष्टीमुळे तुमचा आत्मविश्वास कमी होईल. तब्येत थोडी खराब असेल. थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल. कुटूंबातील ज्येष्ठांच्या तब्येतीची काळजी घ्या. त्यांच्याबरोबर वेळ घालवा. .सिंह रास : टॅरो कार्ड्सनुसार सिंह राशीच्या लोकांना प्रत्येक क्षेत्रात योजना करण्याची आवश्यकता आहे. थोडा संयम ठेवण्याची गरज आहे. पदोन्नती होईल. बुद्धीचा वापर स्वतःसाठी करा. .कन्या रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, कन्या राशीच्या नव्या योजना सुरु होतील. प्रेम संबंधांत सफलता मिळेल. या आठवड्यात तुमचं मनोरंजन होईल. तुम्ही मजेत दिवस घालवाल. कामासाठी चांगला काळ असेल. तुम्ही स्वतःवर खुश असाल. .तूळ रास :टॅरो कार्ड्सनुसार तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फारसा चांगला नाहीये. तुमच्यासाठी हा आठवडा आव्हानात्मक असेल. तुम्हाला सतत सावध राहायची गरज आहे. तुमच्या योजना फलित होणार नाहीत. नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळतील. .वृश्चिक रास :टॅरो कार्ड्सनुसार, वृश्चिक राशीच्या लोकांना विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्याबाबत आकर्षण निर्माण होईल. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी प्राप्त होतील. तब्येतीची काळजी घ्या. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. मन शांत ठेवा. योजनेनुसारच काम करा. .धनु रास : टॅरो कार्ड्सनुसार धनु राशीच्या लोकांना हा आठवडा लाभदायी असेल. तुम्हाला अचानक धनलाभ होईल. त्यामुळे तुमच्या योजनेबाबत फार गंभीर नसाल. तुमचे कुटुंबाबरोबरचे संबंध चांगले असतील. .मकर रास : टॅरो कार्ड्सनुसार मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा महत्त्वपूर्ण असेल. तुम्हाला आराम मिळेल. कामाच्या बाबतीत हा आठवडा चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रगतीने तुम्ही संतुष्ट असाल. तब्येतीची काळजी घ्या. कुटूंबात सुखद वातावरण असेल. .कुंभ रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, कुंभ राशीच्या लोकांना हा आठवडा प्रभावशाली असेल. तुम्ही चांगलं यश मिळवाल. आध्यात्मिक प्रगती होईल. व्यापारात लाभ होईल आणि प्रगतीच्या संधी मिळतील. .मीन रास :टॅरो कार्ड्सनुसार, मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रगतीची संधी घेऊन येईल. सहकाऱ्यांबाबत ईर्ष्या निर्माण होईल. कुणीतरी तुमच्या कामात अडथळा आणेल सावध राहा. स्पर्धेत यश मिळेल. साहित्य आणि संगीतातील रुची वाढेल. अडकलेली काम पूर्ण होतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.