संस्कृती

Weekly Tarot Horoscope : 'या' आठवड्यात तयार होतोय गजकेसरी राजयोग; 4 राशींच्या सुखात होणार भरभराट !

10th to 16th November Tarot Weekly Horoscope In Marathi : या आठवड्यात गजकेसरी योगाचा अत्यंत शुभ राजयोग तयार होतोय. याचा फायदा चार राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : नोव्हेंबरचा हा आठवडा म्हणजे 10 ते 16 नोव्हेंबर 2025 अतिशय शुभ आहे. या आठवड्यात गजकेसरी राजयोग तयार होतोय. याचा फायदा चार राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत आहे या राशी आणि इतर राशींचं साप्ताहिक राशिभविष्य कसं असेल जाणून घेऊया.

horoscope
Zodiac
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

