Diwali Rashi Bhavishya 2025 : दिवाळीत 'या' 4 राशींवर होणार धन वर्षाव ! शक्तिशाली योगांमुळे होणार लक्ष्मीमातेची कृपा

Marathi Rashi Bhavishya : शनी ग्रह सध्या वक्री म्हणजे उलटी चाल चालत आहे. त्यामुळे मीन राशीत शनी वक्री असल्यामुळे काही प्रभावी योग तयार होतो आहे. या योगांचा फायदा चार राशींना ऐन दिवाळीत होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया. .यंदाची दिवाळी चार राशींसाठी खास असणार आहे. त्यांना धनलाभ होणार असून प्रगतीच्या संधी मिळणार आहेत. 20 ऑक्टोबरला दिवाळीच्या दिवशी शनी देव वक्री अवस्थेत असतील. असा योग खूप दिवसांनी तयार होतो. त्यामुळे या चारही राशींना परदेश प्रवासाचीही संधी मिळणार आहे. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी दिवाळीत शनीची वक्री स्थिती शुभ ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभ होणार आहे. एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होईल. करिअरमधील प्रगतीच्या संधी मिळतील. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांना व्यवसायात फायदा होईल. दिवाळीत चांगली कमाई होईल. नवीन नोकरीची संधी मिळेल. बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळेल. कायदेशीर किंवा वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये तुमचा विजय होईल. मालमत्ता, लोखंड, खनिज, तेल आणि काळ्या वस्तूंशी संबंधित लोकांना विशेष फायदा होईल. .मकर रास :मकर राशीचे स्वामी शनी देव आहेत. शनीची वक्री चाल लोकांसाठी लाभकारक ठरणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल. नवीन घर, मालमत्ता आणि गाडी खरेदी कराल. वैवाहिक जीवनात सुख मिळेल. .कुंभ रास : कुंभ राशींना हा काळ शुभ ठरणार आहे. या लोकांना पैसा मिळेल. उत्पन्न वाढल्यामुळे स्थिरता येईल आणि इतर स्रोतांमधून पैसे मिळेल. गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. जीवनात आनंद येईल आणि मान-सन्मान वाढेल. .Numerology : खतरनाक सुना असतात 'या' मूलांकाच्या मुली ; सासूशी पटत नाही पण नवऱ्याचं भाग्य बदलतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.