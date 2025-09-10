Numerology 2025 : अतिशय खतरनाक असतात 'या' मूलांकाचे लोक; यांच्यासोबत पंगा घेणं पडेल महागात !

Marathi Numerology Update : ज्योतिष शास्त्राप्रमाणे अंकशास्त ही सुद्धा एक अशी शाखा आहे ज्यात जन्मतारखेनुसार तुमचा स्वभाव, चरित्र आणि भविष्य जाणून घेता येतं. तुमची जन्मतारीख हा तुमचा मूलांक आहे. म्हणजे जर तुमची जन्मतारीख 29 आहे तर तुमचा मूलांक 2+9= 11=1+1=2 , म्हणजे 2आहे . .प्रत्येक मूलांकानुसार व्यक्तीचा स्वभाव ठरतो. पण आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी जे अतिशय खतरनाक असतात. ज्यांच्याशी पंगा घेणं महागात पडू शकतं. .मूलांक 3 :सगळ्यात पहिला मूलांक आहे मूलांक 3. मूलांक 3 चा स्वामी गुरु ग्रह आहे. गुरु ग्रह हा ज्ञान, विद्या आणि आध्यात्मिकतेचं प्रतीक आहे. ज्या लोकांचा जन्म 3,12,21 आणि 30 तारखेला झाला आहे त्यांचा मूलांक 3 असतो. हे लोक अतिशय हुशार, क्रिएटिव्ह आणि स्वतंत्र विचारांचे असतात. हे लोक धाडसी, मेहनती आणि कधीच हार न मानणारे असतात. पण यांचं मस्तीखोर स्वभाव यांना कधी कधी अपरिपक्व आणि बेजबाबदार ठरवतात. त्यामुळे कुटूंबातही भांडण होतं. .यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्यांच्या जवळचे लोक नाराज होतात. अहंकारामुळे हे स्वतःच नुकसान करून घेतात. तर कधी त्यांना कुणी दुखावलं तर त्याचा बदला घेण्यासाठी कोणत्याही थराला हे लोक जाऊ शकतात. .मूलांक 4 : मूलांक 4 चे लोक जिद्दी आणि हट्टी असतात. यांचा स्वामी राहू आहे जो अनिश्चितता आणि परिवर्तनाचे प्रतीक आहे. ज्यांचा जन्म 4,12,22 आणि 31 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 4 असतो. हे लोक स्वाभिमानी,विद्रोही असतात. हे लोक अतिशय तापट असतात. अशा लोकांबरोबर व्यवसाय जपून करावा. हे लोक बऱ्याचदा घाईघाईत निर्णय घेतात. ज्यामुळे त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. हे लोक प्रामाणिक आणि जबाबदार असतात तरीही अनेकदा अडचणीत सापडतात. .मूलांक 8 : ज्यांचा जन्म 8,17,26 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 8 असतो. यांचा स्वामी शनी ग्रह आहे. हे लोक कर्म, न्याय आणि मेहनतीवर विश्वास ठेवतात. हे लोक अतिशय गंभीर, गूढ स्वभावाचे असतात. यांचं मन समजून घेणं कठीण असतं पण हे लोक अतिशय मेहनती असतात. शनीच्या प्रभावमुळे हे अनेकदा अडचणीत येतात. कधी कधी लोभीही होतात आणि त्यामुळे अनैतिक कामं करतात. बऱ्याचदा हे लोक आजारी पडतात. यांना अनेकदा आयुष्यात धोका मिळतो. बऱ्याचदा ते समोरच्यावर लवकर विश्वास ठेवतात त्यामुळे ते अडचणीत येऊ शकतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.