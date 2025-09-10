संस्कृती

Numerology 2025 : अतिशय खतरनाक असतात 'या' मूलांकाचे लोक; यांच्यासोबत पंगा घेणं पडेल महागात !

Most Dangerous Mulank According To Numerology 2025 : अंक ज्योतिषानुसार काही मूलांकाच्या व्यक्ती अतिशय खतरनाक असतात. कोणते आहेत हे मूलांक जाणून घेऊया.
Most Dangerous Mulank According To Numerology 2025

Most Dangerous Mulank According To Numerology 2025

kimaya narayan
Updated on

Marathi Numerology Update : ज्योतिष शास्त्राप्रमाणे अंकशास्त ही सुद्धा एक अशी शाखा आहे ज्यात जन्मतारखेनुसार तुमचा स्वभाव, चरित्र आणि भविष्य जाणून घेता येतं. तुमची जन्मतारीख हा तुमचा मूलांक आहे. म्हणजे जर तुमची जन्मतारीख 29 आहे तर तुमचा मूलांक 2+9= 11=1+1=2 , म्हणजे 2आहे .

