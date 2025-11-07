गोड बोलणारे पण तितकेच तापट असतात या नक्षत्रावर जन्मलेले लोक ! वयाच्या 23 व्या वर्षी होतात अफाट श्रीमंत

Marathi Rashi Fal : राशी, जन्मवेळ, ग्रह यांप्रमाणेच जन्मनक्षत्रही प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वभावावर प्रभाव टाकत असतं. आज जाणून घेऊया अशा नक्षत्राविषयी ज्यावर जन्मलेली लोक अतिशय हट्टी पण उत्तम संवाद साधणारे असतात. हे लोक कमी वयात सुख-समृद्धीला खेचून आणतात. कोणतं आहे हे नक्षत्र जाणून घेऊया. .हे नक्षत्र आहे 27 नक्षत्रांपैकी अखेरचं नक्षत्र रेवती. 32 तारकांचा समूह मिळून रेवती नक्षत्र बनतं. याची आकृती एखाद्या मृदूंगासारखी असते. या नक्षत्रावर जन्मलेल्या लोकांची रास मीन असते. या नक्षत्राचा स्वामी बुध आहे आणि देवता बृहस्पती आहे. .गोड पण तितकेच तापट रेवती नक्षत्रावर जन्मलेल्या लोकांचा स्वभाव गोड बोलणारा असतो त्यामुळे ते लोकांमध्ये लोकप्रिय असतात. त्यांना इतर लोकांच्या कामात अडथळा आणणे आवडत नाही आणि इतर कुणी त्यांच्या कामात अडथळा आणलेला त्यांना आवडत नाही. हे लोक इतरांची मदत करतात. इतरांच्या समस्येचा ताण स्वतः घेतात. यामुळे यांच्या अडचणी लवकर दूर होतात. पण हे लोक तितकेच तापट स्वभावाचे असतात. .लवकर होतात श्रीमंत हे नक्षत्र धन प्राप्तीचं नक्षत्र आहे. या नक्षत्रावर जन्मलेले लोक लवकर त्यांचे लक्ष्य प्राप्त करतात आणि लवकर समृद्धीच्या दिशेने प्रवास करतात. हे लोक अतिशय इमानदार असतात. हे लोक वयाच्या 23 व्या वर्षी श्रीमंतीच्या दिशेने वाटचाल सुरु करतात. यांना व्यावहारिक गोष्टींमध्ये गैरव्यवहार आवडत नाहीत. .आरोग्य रेवती नक्षत्रावर जन्मलेल्या लोकांनी त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष देण्याची गरज असते. कारण त्यांना पोटाच्या संबंधित आजार होऊ शकतात. या नक्षत्रावर जन्मलेल्या लोकांना कफ आणि शरीराशी संबंधित आजार खूप होतात. सतत बदलणाऱ्या ऋतूंचा वाईट प्रभाव यांच्यावर पडतो. .करिअर क्षेत्रहे लोक उत्तम नोकरी करू शकतात आणि त्यात उच्च पद आणि उत्तम पगार मिळवू शकतात. व्यवसायात या लोकांना फारसं यश मिळत नाही. वयाच्या 50 शी पर्यंत ते आयुष्यात स्थिरता, शांती प्राप्त करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.