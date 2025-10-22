Horoscope Prediction : अतिशय हुकूमशाही वृत्तीचे असतात 'या' राशींचे लोक; भविष्यात होतात अतिशय श्रीमंत !

Marathi Rashi Fal : ज्योतिष शास्त्रानुसार 12 राशी आहेत. प्रत्येक राशीचे स्वतःचे असे गुण दोष आहेत. राशीनुसार त्या राशीच्या असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभाव असतो. याशिवाय ग्रहमान, कुंडलीही तुमच्या स्वभावावर प्रभाव टाकते. आज जाणून घेऊया अशा राशींविषयी ज्यांचा स्वभाव अतिशय हुकूमत गाजवणारा असतो. .मेष रास : मेष राशीच्या चक्रातील पहिली रास आहे. या राशीचा स्वामी मंगळ आहे. ही रास अग्नी तत्वाची रास आहे. मेष राशीचे लोक हुकूमशाही वृत्तीचे असतात. या राशीत उत्तम नेतृत्वगुण असतात. त्यांना त्यांच्या क्षमतेचा अंदाज असतो. हे लोक कुणाच्या हाताखाली काम करू शकत नाहीत..सिंह रास : या राशीचे लोक अग्नी तत्वाचे असतात. यांचा स्वामी सूर्य आहे. या लोकांना दुसऱ्यांवर अधिकार गाजवायला मजा येते. हे लोक उत्तम व्यवहार करतात आणि त्यातच स्वतःच वर्चस्व सिद्ध करतात. या लोकांच्या गोष्टी मान्य नाही केल्यात तर हे लोक चिडतात. यांना शाही जीवन जगणे आवडते. .वृश्चिक रास :हे लोक अतिशय गूढ स्वभावाचे असतात. हे लोक फार कमी बोलतात. हे लोक समजूतदार असतात पण स्वतःच्या बुद्धीमुळे हे स्वतःला इतरांपेक्षा जास्त श्रेष्ठ समजतात. मंगळामुळे यांच्यात त्यांची नेतृत्वक्षमता जास्त असते. म्हणून ते अतिशय हुकूमशाही वृत्तीचे असतात. ते त्यांचं काम अतिशय लक्षपूर्वक करतात. .धनु रास :धनु राशीच्या लोकांवर गुरुचा प्रभाव असतो. हे लोक अतिशय ज्ञानी असतात. हे कुणाशी वर्चस्ववादी वृत्तीने नाही वागत पण जर त्यांच्यावर कुणी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर ते तसं वागू शकतात. त्यांना काम सांगितलेली आवडत नाहीत. त्यांना आज्ञा द्यायला आवडतात. .कुंभ रास :कुंभ राशीच्या लोकांवर शनी देवाचा प्रभाव असतो. त्यांच्यात परिपूर्ण आत्मविश्वास असतो. ते त्यांचं प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त करतात. त्यांनी त्यांच्या भावनांना नियंत्रित करणं गरजेचं आहे. हे लोक त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे हुकूमशाही वृत्तीचे वाटतात. .Nashik Kalika Mata Temple : २७ वर्षांनी जुळून आला 'दहा दिवसांच्या' नवरात्रीचा योग; कालिका देवी मंदिरात उत्साह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.