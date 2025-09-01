Finance Horoscope 2025 : मिथुन राशीला बसणार आर्थिक फटका तर ही रास होणार मालामाल; जाणून घ्या आर्थिक राशिभविष्य

Rashi Bhavishya In Marathi : दैनंदिन जीवनाबरोबरच आर्थिदृष्ट्या तुमचा दिवस कसा जाणार हे जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रत्येकाला असते. करिअर आणि आर्थिक बाबतीत प्रत्येक राशीनुसार दिवस वेगवेगळा जाऊ शकतो. मेष पासून मीन राशीपर्यंतची आर्थिक कुंडली काय म्हणते जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप आव्हानात्मक असू शकतो. त्यामुळे तुम्ही सतर्क राहून काम करा. तुमच्यासमोर बऱ्याच जबाबदाऱ्या असतील आणि तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागेल. ऑफिसमध्ये काम वाढेल आणि त्याची जबाबदारी तुमच्यावर असेल. सहकाऱ्यांची मदत मिळणार नाही. पण तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण कराल. प्रत्येक कामात यश मिळून तुमचा दिवस चांगला जाईल. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस चांगला असून प्रत्येक कामात यश मिळेल. तुमचे प्रतिस्पर्धी पुढे जमायचं प्रयत्न करतील पण त्यांना यश मिळणार नाही. हळूहळू यश आणि समृद्धीचे योग बनतील आणि त्यातून धनवृद्धी होईल. नवीन काम सुरु करण्यासाठी दिवस अनुकूल नाही. दिवसभरातील काम लवकर संपवून संध्याकाळचा वेळ कुटूंबाला द्यावा..मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी दिवस सामान्य असेल. प्रत्येक कार्यात नशिबाची साथ मिळेल. ग्रहांचे शुभयोग तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळवून देतील. संततीसंदर्भात एखादी चांगली बातमी समजेल. तुमचं मन प्रसन्न असेल. आनंददायक बातमी मिळाल्याने तुमचं मनोबल वाढेल. पण नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्यांनी काम करताना सावधानता बाळगावी. तुम्हाला यश मिळेल..कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांसाठी दिवस शुभ असले. एखाद्या शुभकार्यात तुम्ही सहभागी व्हाल. उद्या घेतलेल्या निर्णयांचा भविष्यात फायदा होईल. तुमचा जनसंपर्क वाढल्याने तुमचा आनंद द्विगुणित होईल. ऑफिसमध्ये एखादी व्यक्ती तुमच्यासाठी समस्या उभ्या करेल पण तुम्ही तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्ही विरोधकांना चांगला धडा शिकवाल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल आणि विरोधकांचं षडयंत्र अयशस्वी होईल. तुमची कामं अयशस्वी होतील. कौटुंबिक सुख सोयींमध्ये वाढ होईल. काही कारणामुळे तुमचा खर्च वाढेल. शुभ कार्यात खर्च झाल्याने मानसिक समाधान मिळेल. बऱ्याच दिवसापासून इतरांसोबत असणार एखाद भांडण संपेल. ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत होईल. त्यातून तुम्हाला लाभ मिळेल. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांची धनवृद्धी होईल. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. व्यापाराशी संबंधित एखादी योजना यशस्वी होईल आणि प्रवासाचा योग सुखद असेल. स्पर्धकांसाठी तुम्ही डोकेदुखी ठराल. वैवाहिक आयुष्यात आनंद असून एखाद्या शुभकार्यात सहभागी व्हाल. मानसिक दृष्ट्या समाधानी असाल..तूळ रास :तूळ राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस शुभ असेल. नोकरी आणि व्यवसायात कष्ट अधिक ,खर्च अधिक आणि त्यामानाने मिळणारे उत्पन्न कमी असेल. तुमचे गुप्त शत्रू सक्रिय होतील. दुपारनंतर थोडी धावपळ होईल आणि ताण वाढेल. तब्येतीची काळजी घ्या. कौटूंबिक अशांतता करिअरवर परिणाम करेल. .वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक असेल. धावपळ केल्यानंतर काम पूर्ण होतील. काही महत्त्वाचे व्यावसायिक कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला मिळतील. तुमचे विचार दुसऱ्यांपर्यंत नेण्यात यशस्वी झालात तर उत्तम यशाचे योग मिळतील. वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील आणि तुम्हाला मार्गदर्शन करतील..धनु रास : धनु राशीच्या लोकांना लाभ होणार असून त्यांना मानसन्मान मिळेल. तुम्हाला प्रत्येक कामात नशिबाची साथ मिळेल. मित्रांकडून धनलाभ होईल. तुमच्या काही इच्छा आज पूर्ण होतील. व्यवसायात तुम्ही घेतलेले निर्णय योग्य ठरतील. मंगलकार्यात सहभागी व्हाल आणि तुमचं मन प्रसन्न राहील..मकर रास : मकर राशीच्या लोकांना मानसन्मान मिळेल. व्यापाराशी संबंधित योजना पूर्ण होईल. आज तुम्हाला यश मिळेल. प्रतिष्ठित लोकांची साथ मिळेल आणि भविष्यात तुम्हाला लाभ होईल. सायंकाळी प्रकृती बिघडेल, सावध राहा..कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी लाभाचा दिवस आहे. तुमच्यासाठी सुखसमृध्दीचा योग आहे. सहज मार्गाने तुम्हाला पैसे मिळतील त्यामुळे मन आनंदी असेल. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील. बऱ्याच दिवसांपासून सुरु असलेला एखादा वाद संपेल. उधारी देऊ नका..मीन रास : उद्याचा दिवस लाभाचा असेल. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. तुम्हाला अनेक संधी मिळतील. त्याचा लाभ घ्या. विरोधकांवर मात कराल. व्यवसायात अधिक गुंतवणूक लाभदायी ठरेल. तुम्हाला लाभ होईल आणि धनवृद्धीचे योग आहेत. .सुपरस्टार अभिनेत्रीला निर्मात्याने बनवलं वेश्या ; अखेरीस अंगावर किडे अन् मशिदीबाहेर सापडली नग्नावस्थेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.