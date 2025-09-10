Navratri Horosocpe 2025 : यंदाच्या नवरात्रीत पाच राशींचं नशीब चमकणार ! महालक्ष्मी राजयोगामुळे होणार भरभराट

Marathi Rashi Bhavishya : येत्या 22 तारखेला शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होतेय. ज्योतिष शास्त्रानुसार या दिवशी मंगल आणि चंद्राची युती होतेय. ज्यामुळे शुभ योग निर्माण होत आहेत. 24 सप्टेंबरला चंद्र तूळ राशीत भ्रमण करणार आहे. तिथे आधीच मंगळ ग्रह विराजमान आहे. त्यामुळे या दोन ग्रहांची युती होऊन महालक्ष्मी राजयोग निर्माण होणार आहे. जो अतिशय शुभ योग्य आहे. याच 5 राशींवर प्रभाव पडणार असून या राशीच्या जातकांना धनलाभ, आर्थिक समृद्धी आणि वैवाहिक जीवनासंबंधी लाभ होणार आहेत. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन प्रोजेक्ट मिळतील ज्यामुळे तुम्ही स्वतःला सिद्ध कराल आणि यशस्वी व्हाल. वाहन खरेदी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. आर्थिक स्थिती सुधारवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील आणि भविष्यात या निर्णयांचा फायदा होईल. नोकरदार वर्गाला मानसन्मान मिळेल. जोडीदाराची अडचणींमध्ये साथ मिळेल. .तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांना व्यापारात लाभ होईल. नोकरदार वर्गाची बढती होऊ शकते किंवा बोनस मिळेल. समाजात लोकप्रियता वाढेल. स्वास्थ्य ठीक असेल आणि मनही शांत असेल. करियरमध्ये प्रयत्नांना यश मिळेल. कुटूंबात आनंदी वातावरण असेल. .मकर रास :मकर राशीच्या लोकांना धनलाभाच्या संधी मिळतील. कौटूंबिक जीवनात सुख-शांती असेल. अडकलेल्या योजना पूर्ण होतील. मेहनतीचं फळ मिळेल. डेटा सायन्स आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा मानसिक तणाव कमी होईल. जीवनात संतुलन येईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Horoscope 2025 : पितृपक्ष ठरणार 'या' 3 राशींना LUCKY ! भद्र महापुरुष योगामुळे होणार पैशांची बरसात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.