संस्कृती

Horoscope Prediction : आज तयार होतोय अमला राजयोग; मेष आणि या पाच राशींच्या आर्थिक अडचणींना लागणार पूर्णविराम !

Today 19th November 2025 Lucky Zodiac Signs : आज 19 नोव्हेंबरला महत्त्वपूर्ण राजयोग तयार होत असून याचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी आणि त्यांच्यासाठीचे उपाय जाणून घेऊया.
Today 19th November 2025 Lucky Zodiac Signs

Today 19th November 2025 Lucky Zodiac Signs

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : आज 19 नोहेंबरला बुधवार असून या दिवसाचे देवता गणपती आहेत. याबरोबर उद्या चंद्र शुक्राबरोबर तूळ राशीत युती करत असून द्विग्रह योग बनतो आहे. चंद्राबरोबर दुसऱ्या भावात सूर्य, मंगल आणि बुधाची युती होत त्रिग्रह योग बनून बुधादित्य राजयोग टायर होतोय. चंद्राच्या दहाव्या भागात गुरु विराजमान झाल्यामुळे हंस आणि अमला राजयोग तयार होत आहेत. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे.

Loading content, please wait...
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com