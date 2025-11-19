Horoscope Prediction : आज तयार होतोय अमला राजयोग; मेष आणि या पाच राशींच्या आर्थिक अडचणींना लागणार पूर्णविराम !

Marathi Rashi Fal : आज 19 नोहेंबरला बुधवार असून या दिवसाचे देवता गणपती आहेत. याबरोबर उद्या चंद्र शुक्राबरोबर तूळ राशीत युती करत असून द्विग्रह योग बनतो आहे. चंद्राबरोबर दुसऱ्या भावात सूर्य, मंगल आणि बुधाची युती होत त्रिग्रह योग बनून बुधादित्य राजयोग टायर होतोय. चंद्राच्या दहाव्या भागात गुरु विराजमान झाल्यामुळे हंस आणि अमला राजयोग तयार होत आहेत. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. .मेष राशीच्या बरोबर इतर चार राशींना उद्याचा दिवस अतिशय भाग्यशाली असेल. त्याचा सकारात्मक परिणाम पाच राशींवर होणार आहे. काय होणार नेमकं जाणून घेऊया आणि उपायसुद्धा. .मेष रास :मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अतिशय लाभदायक असेल. पार्टनरशिपसाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. व्यवसायात चांगली कमाई होईल. उद्या विदेशातून फलप्राप्ती होईल. कोर्टाच्या बाबतीत उद्याचा दिवस भाग्यशाली आले. कोर्टाच्या कामकाजासाठी दिवस चांगला असेल. नोकरीमध्ये कदाचित बदल होईल. कोणत्या तरी ओळखीच्या व्यक्तीकडून चांगली माहिती मिळेल. कोणतीतरी चांगली बातमी मिळेल. उपाय - मेष राशीच्या लोकांनी उद्या चण्याची डाळ आणि गुळाचं दान करावे. केशराचा टिळा लावा. .सिंह रास :सिंह राशीच्या लोकांना आजचा बुधवारचा दिवस चांगला जाईल. आज तुम्ही एखादा धाडसी निर्णय घ्याल. बरेच दिवसापासून तुम्ही वाट पाहत असलेली संधी तुम्हाला मिळेल. नोकरीमध्ये तुमचा दिवस सकारात्मक जाईल. एखादी मुलाखत तुम्ही दिली असेल तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. उद्या तुम्हाला आनंदाची बातमी मिळेल. अनपेक्षित लाभ होतील. उपाय - सिंह राशीच्या लोकांनी भगवान विष्णूंना तुळशीची मंजिरी अर्पण करा. .कन्या रास :कन्या राशीच्या लोकांना उद्या त्यांच्या बुद्धीने काम करावे लागेल. लाभ आणि प्रगतीच्या संधी मिळतील. उद्या व्यवसायात तुम्ही एखादा नवीन प्रयोग कराल. एखाद्या जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होईल. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जोडलेल्या लोकांना उद्या मागायची साथ मिळेल. उद्या एखादा जुना मित्र किंवा सहकारी तुम्हाला मदत करेल. कुटूंबाची पूर्ण साथ मिळेल. कुटूंबाची साथ मिळेल. कोणतंतरी अडकलेलं काम पूर्ण होईल. विवाहयोग्य लोकांसाठी चांगले स्थळ येऊ शकते उपाय - उद्या भगवान शंकरावर मधाचा अभिषेक करा..धनु रास :धनु राशीच्या लोकांना उद्याच्या दिवशी करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी कोणत्या अडचणी असतील तर त्याचं निदान होईल. मुलांकडून एखादी चांगली खबर मिलेल. धनु राशीच्या महिलांना सासरच्या लोकांची साथ आणि लाभ मिळेल. व्यवसायात उद्या तुम्ही चांगला फायदा कमवाल. प्रॉपर्टीसंबंधी लाभ होतील. अडकलेलं काम पूर्ण होईल. उपाय - उद्या गायीला गूळ आणि चणे खाऊ घाला. हरी स्तोत्राचं पठण करा..मकर रास :उद्या बुधवारचा दिवस मकर राशीच्या लोकांसाठी चांगला असेल. उद्या राजकीय क्षेत्रातुन लाभ होईल. नोकरी करणाऱ्या बॉसची साथ मिळेल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिलेल. आर्थिक लाभ होईल. मित्र मदत करतील. कामाच्या संबंधित एखादा प्रवास घडेल. अडकलेलं काम पूर्ण होईल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराबरोबर ताळमेळ चांगला असेल. उपाय - उद्या तुळशीला दूध आणि पाण्याचं अर्घ्य द्या. तुळशीच्या मातीचा टिळा लावू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.