Horoscope Prediction : आज धनयोग + सर्वार्थ सिद्धी योग! 'या' 5 राशींना होणार धनलाभ अन् भगवान विष्णू अनेक अडचणी दूर करणार!

Astrology Prediction Dhan Yog Sarvarth Siddhi Yog : आज गुरुवार, २० नोव्हेंबर हा दिवस सर्वांसाठी खास आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातील अमावस्या, भगवान विष्णूंचे देवता असलेला गुरुवार आणि त्यात भर म्हणून चंद्र-मंगळ-सूर्य-बुध यांच्या खास संयोगाने धनयोग, शशी-आदित्य योग आणि अनुराधा नक्षत्रामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होत आहेया तिहेरी शुभ योगांमुळे पाच राशींच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे. पैसा, मान-सन्मान, अडकलेले काम पूर्ण होणे, कर्ज परत मिळणे आणि कौटुंबिक सुख असे सगळेच लाभ मिळणार आहेत. चला, पाहूया या भाग्यवान राशींना आजपासून नेमके काय मिळणार आहे.वृषभ राशीपैसा आणि पाठिंब्याचा दुहेरी लाभ!उद्या वृषभवाल्यांचा दिवस पैशाने गोड होणार! व्यवसायात चांगला नफा, विद्युत उपकरणे-कापड व्यापाऱ्यांना बंपर कमाई. ऑफिसमध्ये विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्यांचा आणि कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. गुंतवणुकीत फायदा, अनोळखी व्यक्तीकडून मदत आणि स्पर्धेत विजय निश्चित! उपाय: गूळ दान करा किंवा शुभ कामापूर्वी गूळ खा..Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!.मिथुन राशीअडकलेले पैसे परत, सरकारी कामात यश!मिथुनवाल्यांसाठी उद्या यशाचा दिवस! अडकलेले पैसे थोड्या प्रयत्नाने परत मिळतील. सरकारी कामे मार्गी लागतील, भावंड आणि सासरचे पूर्ण साथ देतील. परदेशात काम करणाऱ्यांना खूशखबर, नवीन प्रकल्प सुरू होऊ शकतो. जोडीदाराच्या मदतीने प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. संयम ठेवा, यश तुमचेच!.Post Office : तुम्हाला वर्षभरात लखपति बनवू शकते पोस्टाची ही स्कीम! थोडीशी गुंतवणूक करून झटपट व्हाल श्रीमंत?.तूळ राशीअडकलेला पैसा परत, भेटवस्तू आणि वाहन सुख!तूळ राशीवाल्यांसाठी उद्या सर्वात जास्त फायदा! अडकलेले पैसे परत मिळतील, परदेशात शिकणाऱ्यांना चांगली बातमी. ऑफिसमध्ये मान-सन्मान वाढेल, जवळच्या नातेवाईकांचा पाठिंबा मिळेल. वाहन किंवा भेटवस्तू मिळण्याची दाट शक्यता. राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात फायदा होईल. उपाय: श्रीसूक्त पठण करा, पिवळ्या चंदनाचा टिळा लावा..धनु राशीउत्पन्न आणि पुण्य दोन्ही!धनु राशीवाल्यांना उद्या कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा, वडिलांकडून मदत. खर्च होईल पण उत्पन्नही भरपूर राहील. वरिष्ठ तुमच्या बोलण्याने आणि कामाने प्रभावित होतील. शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी, प्रियकरासोबत आनंदी वेळ. जुनी गुंतवणूक चांगला परतावा देईल. उपाय: खोटे बोलू नका, “ओम नमो नारायणा” मंत्राचा जप करा..कुंभ राशीमेहनतपेक्षा जास्त फळ!कुंभवाल्यांचा उद्या भाग्योदय! गोंधळ दूर होऊन निर्णय घेणे सोपे होईल. कुटुंबात शुभ प्रसंग, वरिष्ठांचा पाठिंबा, व्यवसाय करार यशस्वी होतील. दिलेले कर्ज परत मिळेल. वाहन-दागिने व्यापाऱ्यांना बंपर कमाई, सुख-सोयी वाढतील. उपाय: बजरंग बाण पठण करा, पिवळा चंदनाचा टिळा लावा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.