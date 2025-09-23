संस्कृती

Today Horoscope Prediction : आज मंगळवारी बनतोय गजकेसरी योग, नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी या राशींवर होणार कृपा !

Today 23rd September 2025 Career Horoscope : आज मंगळवारी 23 सप्टेंबरला गजकेसरी योग तयार होणार असून 5 राशींना आजचा दिवस शुभ ठरणार आहे. जाणून घेऊया बाराही राशींचं आजच करिअर भविष्य.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : आज 23 सप्टेंबरला मंगळवारी गजकेसरी हा शुभयोग तयार होतोय. हा योग ज्योतिषाची उत्तम आणि फलदायी योग आहे. उद्या भगवान हनुमान अनेकांवर कृपा करणार आहेत. पाच राशींना या योगाचा फायदा होणार आहे.

