Today Horoscope Prediction : आज मंगळवारी बनतोय गजकेसरी योग, नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी या राशींवर होणार कृपा !

Marathi Rashi Fal : आज 23 सप्टेंबरला मंगळवारी गजकेसरी हा शुभयोग तयार होतोय. हा योग ज्योतिषाची उत्तम आणि फलदायी योग आहे. उद्या भगवान हनुमान अनेकांवर कृपा करणार आहेत. पाच राशींना या योगाचा फायदा होणार आहे. .आज गजकेसरी योगाच्या प्रभावामुळे काही राशींना भाग्याची साथ मिळेल, नोकरीत प्रगती होईल. कोणतीतरी शुभवार्ता मिळेल आणि कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. जाणून घेऊया बाराही राशींच आजचं करिअर संबधी राशिभविष्य..मेष रास :व्यापार आणि नोकरी करणाऱ्यांसाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. तुम्ही केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील आणि त्यातुन फायदाही होईल. जर तुम्हाला एखादी आर्थिक समस्या असेल तर ती आता दूर होईल. कामाच्या ठिकाणी कामाची गती कमी असल्याने टेन्शनचं वातावरण असेल. काही लोकांपासून सावध राहा नाहीतर नुकसान होईल. .वृषभ रास :आर्थिक बाबतीत उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहील आणि नशिबाची साथ मिळेल. व्यवसायात त्रिपक्षीय भागीदारी होण्याचा योग बनेल. व्यवसायाचा व्याप वाढल्याने तुमचं मन प्रसन्न राहील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी तुमच्या दिवस चांगला राहील आणि गुंतवणुकीतून लाभ मिळेल. वैयक्तिक आयुष्यातील नातेसंबंधांकडे लक्ष द्या. .मिथुन रास :कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वासाने कोणतीही गोष्ट करणं तुम्हाला लाभदायी ठरेल. शांतता आणि संयमासहित प्रोजेक्टवर मेहनत घेतली तर चांगले परिणाम मिळतील. व्यवसाय करणाऱ्यांना इच्छेविरुद्ध काम करावं लागेल. कोणतीही गुंतवणूक करताना विचार करा नाहीतर पुढे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. .कर्क रास : कामाच्या ठिकाणी काही अडचणींचा सामना करावा लागेल. विचार करून निर्णय घ्या. तब्येत बिघडू शकते. त्यामुळे कामावर परिणाम होईल. डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून तुमचं वेळापत्रक बनवा. नोकरी करणाऱ्यांसाठी दिवस सामान्य राहील. .सिंह रास :व्यवसायात जर तुम्ही गेल्या काही काळापासून अडचणींचा सामना करत असाल तर आता परिस्थितीत सुधारणा होईल. कामाची स्थिती सामान्य असेल. कोणत्यातरी वरिष्ठाची मदत आणि आशीर्वादामुळे तुमच्या नोकरीत बाधा येणार नाही उलट तुमचं स्थान अजून मजबूत बनेल. याचा त्रास तुमच्या विरोधकांना होऊ शकतो. कुटूंबात आनंदाचं वातावरण असेल आणि तुम्हीही समाधानी असाल. .कन्या रास :कामाच्या ठिकाणी चांगल्या आणि वाईट लोकांना तुम्हाला ओळखावं लागेल. कुणीतरी तुमच्या चांगुलपणाचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्ही दुसऱ्याची मदत करण्याचा प्रयत्न कराल. पण तुम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घेणं गरजेचं आहे. व्यवसायात गुंतवणूक करताना घाई करू नका अन्यथा नुकसान होईल. .तूळ रास : विद्यार्थांना परीक्षा किंवा कोणत्याही स्पर्धापरीक्षेची उत्तम तयारी करावी लागेल तरच यश मिळेल. व्यवसाय किंवा कामाच्या ठिकाणी कोणती नवी योजना तयार करत असाल तर तुम्ही ते पूर्ण कराल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी दिवस चांगला राहील आणि तुम्ही तुमच्या कामात व्यस्त असाल. त्यामुळे वरिष्ठ तुमचं कौतुक करतील. .वृश्चिक रास : कामाच्या ठिकाणी काही कामं तुमच्या विचारांपेक्षा विरुद्ध करावी लागतील ज्याचा तुम्हाला त्रास होईल. जवळच्या व्यक्तीकडून धोका मिळेल. सतत दक्ष राहा. तुमची काही कामं होतील त्यामुळे काळजी दूर होईल आणि कोणतीतरी शुभवार्ता मिळाल्यामुळे निराशा दूर होईल. उद्याच्या दिवशी संमिश्र घटनांनी भरलेला असेल. .धनु रास : बऱ्याच काळापासून अडकलेली कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. अर्थी स्थितीत सुधार होईल त्यामुळे काळजी दूर होईल. कोणत्यातरी गोष्टीबाबत मनात भीती असेल जी अनावश्यक असू शकते. जास्त ताण घेऊ नका. मन अशांत असेल. कामकाजात छोटे लाभ होतील. .मकर रास : बौद्धिक क्षमतेत वाढ होईल आणि प्रवासात चांगली माहिती मिळेल. कामाच्या ठिकाणी चांगल्या व्यक्तींशी ओळखी होतील ज्यांच्यामुळे मोठा लाभ होऊ शकतो. शुभवार्ता समजतील आणि एखाद धार्मिक कार्य पार पाडाल. आर्थिक दृष्टीने दिवस चांगला जाईल. .कुंभ रास : कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची कामं वेळेत पूर्ण करा. तुमची काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अत्याधिक मदत लागेल. काही लोकांमुळे तुमच्या चिंतेत वाढ होईल. विचारपूर्वक निर्णय घ्या. घाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे नुकसान होईल. कुटूंबात आनंदी वातावरण असेल..मीन रास : तब्येत खराब असेल. कामे वेळेत पूर्ण होणार नाहीत त्यामुळे कामाचा भार वाढू शकतो. हळू हळू आर्थिक स्थिती सुधारेल. कामाच्या ठिकाणी अडचणी येतील त्यामुळे ताण वाढेल. मित्रांची मदत फायदेशीर ठरेल. .नवरात्रीनिमित्त पुण्यातील 'या' देवीच्या मंदिरांना द्या भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.