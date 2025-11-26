संस्कृती

Horoscope Prediction 2025 : आज 26 नोव्हेंबरला तयार होतोय वृद्धी संयोग ! 5 राशींना मिळणार पैसाच पैसा

Today 26th November 2025 Lucky Zodiac Sign Horoscope Prediction : उद्या 26 नोव्हेंबरला बुधवारी वृद्धी शुभ योग तयार होतोय. उद्या चंद्राच्या राशीचं मकर राशीत गोचर होतंय. 5 राशींना याचा फायदा होणार आहे.
kimaya narayan
Marathi Rashi Fal : उद्या 26 नोव्हेंबरला बुधवार आहे. उद्याच्या दिवसाची देवता गणपती आहे. उद्या चंद्राचं गोचर रात्री मकर राशीत होणार आहे. हे गोचर शुक्र राशीच्या वृश्चिक राशीमध्ये होणार आहे. यामुळे वृद्धी योग तयार होतोय.

