Horoscope Prediction 2025 : आज 26 नोव्हेंबरला तयार होतोय वृद्धी संयोग ! 5 राशींना मिळणार पैसाच पैसा

Marathi Rashi Fal : उद्या 26 नोव्हेंबरला बुधवार आहे. उद्याच्या दिवसाची देवता गणपती आहे. उद्या चंद्राचं गोचर रात्री मकर राशीत होणार आहे. हे गोचर शुक्र राशीच्या वृश्चिक राशीमध्ये होणार आहे. यामुळे वृद्धी योग तयार होतोय. .याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. करिअरमध्ये सफलतेपासून, धनवृद्धीची संधीही मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीच्या जातकांसाठी करिअरसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. तुम्हाला तुमचे प्रयत्न आणि योग्यतेमुळे आज सफलता मिळेल. तुमची एखादी योजना सफल होईल. तुमचे विरोधी आणि शत्रू उद्या शांत असतील आणि तुमचं कौतुक करतील. आज एखाद्या तांत्रिक ज्ञानाचा फायदा मिळेल. नोकरीच्या दिवशी आजचा दिवस नशिबामुळे मेहनतीचं फळ अधिक देईल. उपाय- गायत्री मंत्राचा जप करा. गणपतीला हिरवी वेलची दान करा. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांना आजचा दिवस आनंदाचा असेल. आज काहीतरी महत्त्वाचं काम पूर्ण होईल. नोकरीचा दिवस चांगला जाईल. अडकलेली योजना पूर्ण होईल. आर्थिक बाबतीत केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. कौटूंबिक सुख मिळेल. घरात नवीन एखादी वस्तू विकत घ्याल. उपाय - आज श्रीकृष्णाची पूजा करा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्राचा जप करा. .कन्या रास : आज बुधवारी व्यवसायाच्या बाबतीत लाभदायक असेल. तुम्हाला लाभाच्या संधी मिळतील. अडकलेली काम पूर्ण होतील. नोकरीमध्ये प्रभाव आणि सन्मान वाढेल. आज कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस भाग्यशाली असेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना उद्या एखादी शुभ सूचना मिळेल. उपाय - दुर्गा चाळिसेचा पाठ करा. दुर्गा मातेला पान अर्पण करा. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांना बुधवारचा दिवस लाभदायक जाईल. भाग्याची साथ कामामध्ये मिळेल. महिला सहकाऱ्यांकडून मदत मिळेल. कुटूंबाची साथ मिळेल. एकाहून अधिक स्रोतातून तुमची कमाई होईल. प्रेमाच्या बाबतीत तुमचा दिवस अनुकूल जाईल. एखादे गिफ्ट मिळेल. उपाय - गाईला पालक खायला घाला. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांच्या मानसन्मानात वाढ होईल. उद्या एखादी मोठी साधी मिळेल. अधिकारी वर्गाची मदत मिळेल. विदेशातून आर्थिक मदत मिळेल. कुटूंबातील एखादी समस्या सोडवाल. सरकारी क्षेत्रात तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली होईल. मुलांकडून आनंद मिळेल. उपाय- गणपतीला 3 हिरवी वेलची अर्पण करा. ओम गं गणपतये नमः मंत्राचा जप करा. .Horoscope Prediction : 7 डिसेंबरपासून मंगळ बदलणार त्याची चाल; 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु, प्रोमोशन नक्की !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.