Horoscope Prediction : आज 27 नोव्हेंबरला तयार होतोय राजयोग,5 राशींवर भगवान विष्णूंच्या कृपेने मिळणार राजासारखं ऐश्वर्य !

Today 27th November 2026 Top 5 Lucky Zodiac Signs : आज 27 नोव्हेंबरला गुरुवारी राजयोग बनत असून 5 राशींना याचा फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Marathi Rashi Fal : उद्या 27 नोव्हेंबरला गुरुवरील विष्णू सप्तमी आहे. उद्याच्या दिवसाचे देवता भगवान विष्णू आहे. उद्या चंद्र कुंभ राशीत असल्यामुळे अनफा योग बनणार आहे. याशिवाय गुरु कर्क राशीत प्रवेश करणार असल्यामुळे हंसराज योग बनणार आहे. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे.

