Horoscope Prediction : आज 27 नोव्हेंबरला तयार होतोय राजयोग,5 राशींवर भगवान विष्णूंच्या कृपेने मिळणार राजासारखं ऐश्वर्य !

Marathi Rashi Fal : उद्या 27 नोव्हेंबरला गुरुवरील विष्णू सप्तमी आहे. उद्याच्या दिवसाचे देवता भगवान विष्णू आहे. उद्या चंद्र कुंभ राशीत असल्यामुळे अनफा योग बनणार आहे. याशिवाय गुरु कर्क राशीत प्रवेश करणार असल्यामुळे हंसराज योग बनणार आहे. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. .या राशींना उद्या ऐश्वर्य मिळू शकतं. याशिवाय उद्या त्यांचा भाग्योदय होईल. याशिवाय त्यांना सुखसुविधांचा लाभ होईल. .वृषभ रास : आज वृषभ राशीच्या लोकांना सुख-सुविधांचा लाभ होणार असून त्यांची प्रगती होईल. आज नियम तोडून काम केले तर चांगला लाभ होईल. काम चांगले होईल. नोकरीच्या ठिकाणी दिवस शुभ जाईल. आज विरुद्ध लिंगी मित्राची मदत होईल. जे लोक वाहन आणि इतर गोष्टी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना आज नशिबाची साथ मिळेल. मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. मित्रांना भेटाल. वैवाहिक जीवनात सुख असेल. उपाय - आज भगवान विष्णूंना तुळस अर्पण करा. ओम नमो भगवते वासुदेवायचा जप करा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना गुरुवारी साहसी कार्यात यश मिळेल. आज सरकारी कामात लाभ होईल. पदोन्नती आणि आर्थिक लाभाचे चांगले योग आहेत. वडिलांची मदत मिळेल. भविष्यात फायदा करता येईल अशी संधी मिळेल. चांगली गुंतवणूक कराल. प्रेमप्रकरणात कोणता तणाव सुरु असेल तो दूर होईल. उपाय - आज कोणत्यातरी मंदिरात धार्मिक पुस्तक दान करा. .कन्या रास :आज कन्या राशीच्या लोकांना अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ होईल. अनपेक्षित व्यक्तीची मदत होईल. करिअरमध्ये चांगली संधी मिळेल. नशिबामुळे आर्थिक लह होईल. व्यापारात आर्थिक लाभ संभवतो. आज कुटूंबाबरोबर चांगला वेळ घालवाल. एखादी नवीन डील मिळेल. उपाय - एखाद्या वृद्ध व्यक्तीचा आशीर्वाद घेऊन त्याला भोजन आणि वस्त्र दान करा. .धनु रास :धनु राशीच्या लोकांना धन समृद्धी प्राप्त होईल. प्रॉपर्टी संबंधित एखादा वाद तुम्ही सोडवाल. स्पर्धा परीक्षेत उत्तम यश मिळेल. नोकरीमध्ये एखादा बदल होईल. धार्मिक आणि सामाजिक कामात सहभाग घ्याल. तुमचा मान-सन्मान वाढेल. एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होईल. आज व्यवसायात एखादी नवीन सुरुवात कराल आणि एखाद्या नव्या कामाची सुरुवात कराल. उपाय - आज नारायण कवचाचं पठण कराल. .मकर रास : मकर राशीच्या लोकांना राजसी सुख मिळतील. आज एखादं काम सहज पूर्ण होईल. आज तुमचं अडकलेलं काम पूर्ण करेल. एखाद्या चांगल्या गोष्टीत मित्रांची आणि सहकलाकारांची मदत मिळेल. नोकरीमध्ये सहकाऱ्यांची मदत प्राप्त होईल. बिझनेसमध्ये बुद्धी आणि हुशारीचा लाभ होईल. आज प्रॉपर्टी गुंतवणुकीत लाभ होईल. कुटूंबात आई आणि जोडीदाराची साथ मिळेल. सुख-सुविधांचा लाभ घ्याल. उपाय - आज भगवान विष्णूची पूजा करून विष्णू स्तोत्राचे पठण करा.