Horoscope Prediction: आज 13 डिसेंबरला तयार होतोय सौभाग्य योग; शनी देव करणार पाच राशींवर कृपा

Marathi Rashi Fal : आज 13 डिसेंबरला शनिवार आहे. आजच्या दिवसाच्या देवता शनी देव आहेत. आज चंद्र कन्या राशीत गोचर करणार असल्यामुळे शनीची सप्तम दृष्टी चंदनरावर राहील. तर हस्त नक्षत्रातील संयोगामुळे आयुष्मान आणि गजकेसरी योग तयार होईल. .या शुभ योगांचे परिणाम पाच राशींना मिळणार आहे. या राशींना कामात यश, भाग्यात वृद्धी पाहायला मिळेल. कोणत्या आहेत या राशी आणि त्यांनी करावयाचे उपाय जाणून घेऊया. .मिथुन रास : आज शनिवारचा दिवस मिथुन राशीच्या लोकांसाठी लाभदायक राहील. तुम्हाला कामाच्या बरोबर कौटुंबिक आनंदही मिळेल. याबरोबरच तुमच्या जीवनात यश आणि आनंद येईल. नोकरी योजनेप्रमाणे काम पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. कुटूंबातील सदस्यांचा पाठींबा मिळेल. कोणत्यातरी जवळच्या नातेवाईकाची भेट होईल. कामाच्या ठिकाणी लाभ होईल. समाजातील प्रभाव आणि सन्मान वाढेल. उपाय - आज बजरंगबाणचे पठण करा आणि गरजू व्यक्तीला अन्नदान करा. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस बुद्धी आणि चतुराईमुळे लाभ देणारा ठरेल. तुम्हाला व्यवसायात मोठा लाभ होईल. तुमच्या योजना यशस्वी होतील. तुम्ही तुमच्या नातेवाईकांची भेट घ्याल. सासरच्या लोकांची मदत मिळेल. एखाद्या सुख-सुविधेचा लाभ होईल. उपाय - आज माश्यांना पिठाचे गोळे खाऊ घाला. .तूळ रास :आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदात, मजेत जाईल. कुटूंबासोबत बाहेर फिरायला जाल. कामाच्या ठिकाणी चांगली स्थिती असेल. भेटवस्तू आणि सन्मान प्राप्ती होईल. काहीतरी चांगली बातमी मिळेल. एखादे नवे काम सुरु केले तर भाग्याची साठी मिळेल. मुलांच्या यशाने आनंदित व्हाल. तब्येतीत सुधारणा होईल. उपाय - तूळ राशीच्या लोकांनी आज गायत्री चालीसेचे पठण करावे. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाने भरलेला असेल. तुम्हाला एखादे कठीण वाटणारे काम तुम्ही सहज पूर्ण कराल. नोकरीसाठी तुम्ही प्रयत्न करत असाल तर तुम्हाला यश मिळेल. अडकलेलं काम पूर्ण होईल. आर्थिक बाबतीत भाग्याची साथ मिळेल. अतिरिक्त कमाईसाठी तुम्ही काहीतरी प्लॅन करू शकता. शिक्षणाच्या कामात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. एखादे पुण्याचे काम कराल. उपाय - आज श्रीकृष्ण चालीसेचे पठण करा. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना आजचा दिवस चांगला जाईल. चतुरतेने काम कराल. वरिष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तीची मदत मिळेल. तुमचा सामाजिक प्रभाव आणि सन्मान वाढेल. नोकरीत सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. एखाद्या धार्मिक यात्रेवर जाऊ शकता. भौतिक सुख साधनाचे सुख मिळेल. जीवनसाठीची मदत मिळेल. उपाय - कुंभ राशीच्या लोकांनी आज शनी स्तोत्राचे पठण करा. पिंपळ वृक्षाला जल अर्पण करा.