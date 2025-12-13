संस्कृती

Horoscope Prediction: आज 13 डिसेंबरला तयार होतोय सौभाग्य योग; शनी देव करणार पाच राशींवर कृपा

13th December 2025 Today 5 Zodiac Signs Get Benefits : आज 13 डिसेंबरला शनिवार असून सौभाग्य योग तयार होतोय. याचा शुभ परिणाम पाच राशींना मिळणार आहे कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Marathi Rashi Fal : आज 13 डिसेंबरला शनिवार आहे. आजच्या दिवसाच्या देवता शनी देव आहेत. आज चंद्र कन्या राशीत गोचर करणार असल्यामुळे शनीची सप्तम दृष्टी चंदनरावर राहील. तर हस्त नक्षत्रातील संयोगामुळे आयुष्मान आणि गजकेसरी योग तयार होईल.

