संस्कृती

Panchang 1 February 2026: आजच्या दिवशी आदित्यहृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 1 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 1 February 2026

Panchang 1 February 2026

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 1 February 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:२४

🌞 चंद्रोदय – १८:०१

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:२४ ते १९:३६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:०९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२४ ते २०:५७

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १७:०० ते १८:२४

⭐ यमघंट काळ – १२:४८ ते १४:१२

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Panchang
Astrology Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.