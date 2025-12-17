संस्कृती

Panchang 17 December 2025: आजच्या दिवशी नारायण कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 17 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 17 December 2025:

Panchang 17 December 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 17 December 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०३

☀ सूर्यास्त – १७:५७

🌞 चंद्रोदय – २९:२७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५१ ते ०७:०३

⭐ सायं संध्या – १७:५७ ते १९:०९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३५ ते १५:४६

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५७ ते २०:३४

⭐ निशीथ काळ – ००:०३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १२:३० ते १३:५१

⭐ यमघंट काळ – ०८:२४ ते ०९:४६

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com