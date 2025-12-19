Panchang 19 December 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
Panchang 18 December 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०४

☀ सूर्यास्त – १७:५८

🌞 चंद्रोदय – ❌❌

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५२ ते ०७:०४

⭐ सायं संध्या – १७:५८ ते १९:१०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:४७

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५८ ते २०:३५

⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – ११:०९ ते १२:३१

⭐ यमघंट काळ – १५:१४ ते १६:३६

