Panchang 19 December 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 18 December 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०४☀ सूर्यास्त – १७:५८🌞 चंद्रोदय – ❌❌⭐ प्रात: संध्या – ०५:५२ ते ०७:०४⭐ सायं संध्या – १७:५८ ते १९:१०⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:४७⭐ प्रदोषकाळ – १७:५८ ते २०:३५⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५७⭐ राहु काळ – ११:०९ ते १२:३१⭐ यमघंट काळ – १५:१४ ते १६:३६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०८:२५ ते ०९:४७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:४७ ते ११:०९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२० ते १५:०३🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ) २२:५५ नं. सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात (दिवसभर)🕉 शिववास – गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – मार्गशीर्षपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अमावस्या (अहोरात्र)वार – शुक्रवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (२२:५५ नं.) मूळयोग – शूल (१५:५४ नं.) गण्डकरण – चतुष्पाद (१८:१९ नं.) नागचंद्र रास – वृश्चिक (२२:५५ नं. धनु)सूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – दर्श-स्नानदानासाठी अमावास्या, सर्वेषाम् अन्वाधानं, वैश्वदेव:, पिण्डपितृयज्ञ:, दग्ध २२.०५ प.✅विशेष- पत्रिकेतील नऊ ग्रहांपैकी राहू आणि केतू यांच्याविषयी जनसामान्यांत एक भीतीची भावना दिसून येते. राहू-केतूंचं पत्रिकेत कोणतं स्थान शुभ आणि कोणतं अशुभ मानावं ह्याविषयी जाणून घेणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून ऐकू या, राहू-केतूंचे पत्रिकेतील कारकत्त्व खालील यूट्यूब लिंक वर.https://youtu.be/5BnXfU2IiQA?si=NUWi8IvFPFUI07Jo👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अमावस्या श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दुर्गा कवच स्तोत्राचे पठण व 'शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – स्त्रीसंग, परान्न भोजन🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना २२:५५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २२:५५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.