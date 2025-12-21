Panchang 21 December 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 21December 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०५☀ सूर्यास्त – १७:५९🌞 चंद्रोदय – ०८:०५⭐ प्रात: संध्या – ०५:५३ ते ०७:०५⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १५:४८⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३६⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १६:३७ ते १७:५९⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १३:५३ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:४८ ते ११:१० 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:१० ते १२:३२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०४🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०८:३८ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – प्रतिपदा (०८:३८ नं.) द्वितीयावार – रविवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (२६:४१ नं.) उत्तराषाढायोग – वृद्धि (१५:५४ नं.) ध्रुवकरण – बव (०८:३८ नं.) बालवचंद्र रास – धनुसूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – चंद्रदर्शन मु.३०, समसंज्ञक, उत्तरशृंगं(सुभिक्षकरं), चंद्रास्त:१९.०८, सर्वार्थसिद्धियोग २६.४१ नं., त्रिपुष्करयोग २६.४१ नं.✅👉विशेष - मराठी महिन्यानुसार विशिष्ट काळामध्ये कोणत्या राशींना विशेष लाभदायक परिस्थिती दिसून येईल, तसेच कोणत्या राशींसाठी येणारा पौष महिना काहीसा कष्टदायक असेल, ह्याचा अंदाज आधीच लावता आल्यास त्या दृष्टीने कामांची योजना करणे सोपे होते. ह्याच दृष्टीने दर महिन्याप्रमाणे घेऊन येत आहोत पौष महिन्याचे राशिभविष्य.२१ डिसेंबर २०२५ ते १८ जानेवारी २०२६ ह्या काळात कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी कोणती उपासना करावी हे जाणून घेऊया पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे ह्यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/Gk2y5Mbz69M?si=1KOyZZ4yCSKc-E_g👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.