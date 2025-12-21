संस्कृती

Panchang 21 December 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 21December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०५

☀ सूर्यास्त – १७:५९

🌞 चंद्रोदय – ०८:०५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५३ ते ०७:०५

⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १५:४८

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३६

⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – १६:३७ ते १७:५९

⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १३:५३

