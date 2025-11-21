संस्कृती

Panchang 21 November 2025: आजच्या दिवशी बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

Panchang 21 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४८

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – ०७:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३६ ते ०६:४८

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४५

⭐ राहु काळ – १०:५७ ते १२:२०

⭐ यमघंट काळ – १५:०६ ते १६:२९

