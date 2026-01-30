संस्कृती

Panchang 30 January 2026: आजच्या दिवशी अर्गला स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 30 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 30 January 2026:

Panchang 30 January 2026:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 30 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:११

☀ सूर्यास्त – १८:२३

🌞 चंद्रोदय – १५:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५९ ते ०७:११

⭐ सायं संध्या – १८:२३ ते १९:३५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:०८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२३ ते २०:५६

⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – ११:२३ ते १२:४७

⭐ यमघंट काळ – १५:३५ ते १६:५९

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Panchang
Astrology Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.