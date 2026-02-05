Panchang 5 February 2026: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 3 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१०☀ सूर्यास्त – १८:२६🌞 चंद्रोदय – २१:४६⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०⭐ सायं संध्या – १८:२६ ते १९:३८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१०⭐ प्रदोषकाळ – १८:२६ ते २०:५८⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३⭐ राहु काळ – १४:१२ ते १५:३७⭐ यमघंट काळ – ०७:१० ते ०८:३४ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४८ ते १४:१२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१२ ते १५:३७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४० ते १५:२५🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ) २५:१२ नं. गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २६:५३ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – २६:५३ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्थी (२६:५३ नं. ) पंचमीवार – गुरुवारनक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी (२५:१२ नं.) हस्तयोग – सुकर्मा (२६:०६ नं.) धृतिकरण – बव (१४:३७ नं.) बालवचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – शांभवी संकष्टी चतुर्थी (पुणे-चंद्रोदय रा.०९.४६), गणेशचंद्रार्घ्यदान, दग्ध २५.१२ प.✅विशेष👉 चुकीच्या माहितीचे खंडन करणे आणि योग्य माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवणे या मूळ उद्देशाने 'देशपांडे पंचांग Astro'च्या माध्यमातून विविध विषयांवर विस्तृत चर्चा आपण करतो. प्रतिसाद म्हणून जागरूक प्रेक्षकही वेळोवेळी आपल्या शंका व्हिडीओजवरील comments मध्ये आम्हाला विचारतात. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आम्ही 'Commentsवर Comments' हे नवीन सादर घेऊन येत आहोत. तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांवर शास्त्राधारित उत्तरे देण्याचा हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्हिडीओ जरूर पाहा https://youtu.be/B-6MPyuKmdY?si=Pwadtckaq4VZKJkd👉 शुभाशुभ दिवस -शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , कन्या , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.