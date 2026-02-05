Panchang 5 February 2026: आजच्या दिवशी गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 3 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१०

☀ सूर्यास्त – १८:२६

🌞 चंद्रोदय – २१:४६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०

⭐ सायं संध्या – १८:२६ ते १९:३८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२६ ते २०:५८

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १४:१२ ते १५:३७

⭐ यमघंट काळ – ०७:१० ते ०८:३४

