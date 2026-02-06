Panchang 6 February 2026: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 6 February 2026

Panchang 6 February 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०९

☀ सूर्यास्त – १८:२७

🌞 चंद्रोदय – २२:३७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५७ ते ०७:०९

⭐ सायं संध्या – १८:२७ ते १९:३९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:११

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२७ ते २०:५९

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – ११:२३ ते १२:४८

⭐ यमघंट काळ – १५:३७ ते १७:०२

