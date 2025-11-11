Tarot Horoscope Prediction : अनफा राजयोगामुळे 6 राशींना होणार लाभ; मानसन्मान वाढणार आणि धनलाभ होणार

Marathi Rashi Fal : 12 नोव्हेंबरला म्हणजे उद्या अनफा म्हणजेच अतिशय शुभ राजयोग तयार होतोय.या योगामुळे व्यक्तीला मानसन्मान मिळतो, मेहनतीचं फळ मिळतं. या योगाचा फायदा 6 राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, मेष राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी उद्या प्रोमोशन मिळू शकत. याबरोबरच उद्याचा दिवस अतिशय शुभ असेल. तुम्ही तुमच्या संवादामुळे तुमच्यातील नातेसंबंध सुधाराल. आर्थिक समस्या दूर होतील. .वृषभ रास : टॅरो कार्ड्सनुसारमी वृषभ राशीच्या लोकांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. समस्येचं मूळ शोधाल. संवाद साधताना समोरच्याला तुम्ही प्रभावित कराल. व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असेल. मनासारखा लाभ होईल. मानसन्मान आणि समाजात स्थान वाढेल. .मिथुन रास :टॅरो कार्ड्सनुसार मिथुन राशीचे लोक नवीन तंत्र शिकतील. वेळेचा सदुपयोग कराल. भाग्याची साथ मिळेल. सामाजिक लाभ होईल. धनसंपत्तीसाठी हा दिवस खूप चांगला असेल. .कर्क रास :टॅरोनुसार उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी धन-समृद्धी घेऊन येईल. गुंतवणूक करू नका. तुमचे पैसे शेअर मार्केटमध्ये अडकू शकतात. कामात अडथळे येऊ शकतील. नवीन कामाच्या सुरुवातीला उद्याचा दिवस चांगला आहे. आर्थिक गोष्टींसाठी हा दिवस खास नाहीये. .सिंह रास :टॅरो कार्ड्सनुसार सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस व्यापारासाठी अनुकूल असेल. आज तुम्ही तुमचा व्यवसाय अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न कराल. तुम्ही जास्त मेहनत घ्याल. .कन्या रास :टॅरो कार्ड्सनुसार, कन्या राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस सामान्य असेल. तुम्ही रोजची काम वेळेत संपवाल. नोकरदार मंडळी कामाच्या ठिकाणी अधिक मेहनतीने काम करतील. आर्थिक बाबींसाठी दिवस शुभ असेल. .तूळ रास :टॅरो कार्ड्सनुसार तूळ राशीचे लोक जास्त क्रिएटिव्ह असतील. नवीन कल्पना वरिष्ठांसमोर मांडतील. सहकाऱ्यांच्या अडचणी सोडवतील. आजचा दिवस तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम असेल. .वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीच्या लोकांचा उद्याचा दिवस भूतकाळाच्या आठवणींमध्ये रमण्यात जाईल. जुन्या चुकांकडे लक्ष द्याल. आत्मविश्वास वाढेल. आळसाला तुमच्यावर नियंत्रण मिळवू देऊ नका. .धनु रास :टॅरो कार्ड्सनुसार धनु राशीचे लोक उत्तम संवादकौशल्य साधणारे असतात. एखादी नवीन संधी मिळेल. तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. उद्या तुम्ही एखादा प्रवास कराल. आर्थिक बाबींसाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. .मकर रास :टॅरो कार्ड्सनुसार मकर राशीच्या लोकांना उद्या पदोन्नती मिळू शकते. धन-संपत्तीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. कुटूंबामध्ये चांगलं सहकार्याचं वातावरण असेल. चांगली कमाई होईल. तुम्ही एखादी चांगली गुंतवणूक कराल. .कुंभ रास :टॅरो कार्ड्सनुसार उद्या कुंभ राशीचे लोक त्यांच्या मनात असलेली एखादी गोष्ट खुलेपणाने सगळ्यांसमोर बोलतील. मोकळेपणाने बोलण्याने सगळ्या अडचणी दूर होतील. कामाच्या तणावामुळे डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. कमाईचा दिवस चांगला राहील. .मीन रास : टॅरो कार्ड्सनुसार मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप तणावपूर्ण असेल. काही निर्णय घेण्यासाठी थोड्या अडचणी येतील. तुमच्या अहंकारावर नियंत्रण मिळवा. योग्य सल्ला घेऊनच काम करा. .Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.