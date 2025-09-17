Horoscope 2025 : उद्या 18 सप्टेंबरला होतोय शिव योगाचा शुभ योग, 'या' पाच राशींना मिळणार चौफेर लाभ

Marathi Rashi Fal News : उद्या 18 सप्टेंबर गुरुवारी अतिशय शुभ दिवस आहे. उद्याच्या दिवसाचे स्वामी भगवान विष्णू आहेत. उद्या चंद्र कर्क राशीत गोचर करणार आहे. स्वराशीत चंद्र असल्यामुळे गौरी योग बनतो आहे. चंद्र दुसऱ्या भावात असलेल्या शुक्राबरोबर सूनफा योग बनवतो आहे. याशिवाय आश्लेषा नक्षत्राशी संयोग होऊन सर्वार्थ सिद्धी योग, अमृत सिद्धी योग आणि शिवयोग हे योग बनत आहेत. .उद्या भगवान विष्णू आणि शिव योगामुळे पाच राशींना भरभरून फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी आणि उपाय जाणून घ्या. .मेष रास :मेष राशीसाठी उद्याचा सर्वसिद्धी कारक असेल. उद्याच्या दिवशी तुम्ही सकारात्मक असाल. तुम्हाला तुमचं नशीब साथ देईल. कमाईत वाढ होईल. अडकलेले पैसे मिळतील. परदेशात काम करणाऱ्यांना यश मिळेल. तुम्ही साहसी निर्णय घ्याल. कुटूंबात उद्या प्रेम आणि आनंदाचं वातावरण असेल. तुम्ही टेक्निकल ज्ञान संपादन कराल. भागीदारीत काम करणाऱ्यांसाठी उद्याचा दिवस चांगला आहे. उपाय - उद्याचा दिवस तुम्हाला शुभ असेल. तुम्ही उद्या विष्णू चाळीसेचे पठण करा. .मिथुन रास : मिथुन राशीसाठी उद्याचा दिवस लाभदायक आहे. उद्या कोणतीतरी तुमची अडचण दूर होईल. उद्या कमाईत वाढ होईल. नोकरीत प्रभाव आणि सन्मान वाढेल. कोणतीतरी नवीन जबाबदारी मिळेल. उद्या अडकलेल्या योजना मार्गी लागतील. तुमची इच्छा पूर्ण होईल. कुटूंबात चांगलं वातावरण असेल. भावंडांची साथ मिळेल. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. उपाय - एखाद्या गरजू व्यक्तीला वही आणि पेन दान करा. हरी स्तोत्राचा पाठ लाभदायक ठरेल. .कर्क रास : कर्क राशीसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक बाबतीत लाभकारक असेल. उद्याच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन संधी मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी शुभ स्थिती असेल. वरिष्ठांसोबत उद्या ताळमेळ चांगला असेल. व्यवसायात उद्या उत्तम कमाई होईल. तुमची एखादी अधुरी इच्छा पूर्ण होईल. कोणत्यातरी जुन्या मित्राला भेटाल. मामा किंवा मावशीकडून लाभ होईल. उपाय - उद्याचा दिवस लाभदायक असेल पण सोबत हळदीची एक गाठ सोबत ठेवा किंवा हळदीचा टिळा लावा. .तूळ रास : तूळ राशीसाठी उद्याचा दिवस रोमँटिक आणि भाग्यशाली असेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी एखादी मोठी संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी असलेले गैरसमज दूर होतील. उद्याचा दिवस सुख सुविधांमध्ये भर पडेल. महिला सहकाऱ्याच्या मदतीचा फायदा होईल. अडकलेला धन परत मिळेल. एखादी छोटी यात्रा घडेल. उपाय - तूळ राशीच्या लोकांनी उद्या तुळशीच्या पानांवर राम नाम लिहून हनुमानजींना अर्पण करा. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना उद्या नशिबाची साथ मिळेल. काही अशा संधी मिळतील ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहाल. तुमचे विरोधकही तुमचं कौतुक करतील. इन्शुरन्स आणि बँकिंग क्षेत्रात काम करण्यासाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना उद्याचा दिवस चांगला असेल. कोर्ट कचेरीच्या कामात उद्या लाभाची साथ मिळेल. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. उपाय- उद्या एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला अन्न आणि वस्त्र दान करा. कुणाला कर्ज किंवा उधारी देऊ नका. .Numerology 2025 : अतिशय भित्रे आणि मुडी असतात 'या' मूलांकाचे लोक, पण उत्तम जोडीदार म्हणून होतात सिद्ध .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.