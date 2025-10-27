New Year Horoscope Prediction : कोण होणार मालामाल आणि कुणाचं होणार नुकसान ? जाणून घ्या राशीनुसार नव्या वर्षाचं राशीभविष्य

Marathi Rashi Fal : 2025 हे वर्षं अनेक आपत्तींनी भरलेलं होतं. भूकंप, विमान दुर्घटना, युद्ध अशा अनेक घटनांचा सामना या वर्षी संपूर्ण जगाला करावा लागला. त्यामुळे येणाऱ्या नव्या वर्षात चांगल्या घटना घडाव्यात अशी अपेक्षा अनेकजण करत आहेत. त्यातच नवीन वर्षाचं राशिभविष्य एका ज्योतिषाने उघड केलं आहे. .चिंतामणी एसकेटी या चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत ज्योतिषी नीतिशा मल्होत्रा यांनी 2026 या नवीन वर्षांचं राशिभविष्य सांगितलं. कोणत्या राशीला येणारं वर्ष शुभ जाईल आणि कुणाला अशुभ जाणून घेऊया. .मेष रास :मेष राशीचे स्वामी मंगळ नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच धनु राशीत गोचर करणार आहेत. बुध आणि सूर्याबरोबर त्यांची युती असेल. वृषभ राशीत चंद्र ग्रह उच्च असेल. गुरु मिथुन राशीत असेल. त्यामुळे हे वर्षं मेष राशीसाठी आव्हानात्मक असेल. मेष राशीची साडेसातीही सुरु आहे. जानेवारी ते मार्च या काळात तुम्हाला नोकरी किंवा व्यवसायात भरपूर प्रयत्न करावे लागतील. यावर्षी तुमचं दांम्पत्य जीवन चांगलं असेल. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे वर्षं चांगलं असेल. पदोन्नती मिळेल पण खूप प्रयत्न करावे लागतील. नशिबाची साथ मिळेल. तब्येतीची मात्र काळजी घ्यावी लागेल. यावर्षात उत्तम धनयोग आहे. प्रेमिकांसाठी मात्र हे वर्ष आव्हानात्मक असेल. संतुलन साधण्याची गरज आहे. उपाय - शनीच्या मंत्राचा जप करा. काळे कपडे घालू नये. जपून बोला. जपून खर्च करा. .वृषभ रास : या वर्षाच्या सुरुवातीला चंद्र या राशीत गोचर करणार आहे. गुरु वक्री असेल आणि अष्टम भावात सूर्य, बुध आणि शुक्राची युती असेल. दहाव्या स्थानात राहू आहे. त्यामुळे तुम्हाला संतुलन साधणं गरजेचं आहे. अतिमहत्त्वाकांक्षा तुम्हाला घातक ठरू शकते. कुटूंबाकडे लक्ष द्या. तुमच्या ताकदीची, दिसण्याबाबत काळजी घ्या. तब्येतीची काळजी घ्या. सकारात्मक विचार करा. ताण घेऊ नका. हे वर्षं अतिशय शुभ आहे पण प्रयत्न करत राहा. पदोन्नती मिळेल. विदेशातून आर्थिक लाभ होतील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. व्यवस्थित झोप घ्या नाहीतर पुढे त्यासंबंधी आजार होण्याची शक्यता आहे. धनलाभ होईल. नशिबाची साथ मिळेल. करिअरमध्ये स्थिरता येईल पण तब्येतीची काळजी घ्या विशेषकरून मणक्याचा त्रास होईल. उपाय- पिवळ्या वस्तूंचे दान करा. काळ्या घोड्याची नाळ मुख्य दरवाजावर लावा. .मिथुन रास :मिथुन राशीत या वर्षांच्या सुरुवातीला गुरूच भ्रमण होणार आहे. हे पूर्ण वर्ष जोडीदार आणि बिझनेस पार्टनरसोबत वाद घालणे टाळा. मानसिक ताण असेल पण लोकसंपर्क वाढेल. शनीचा दहाव्या स्थानात गोचर असेल. त्यामुळे पदोन्नती मिळेल, धनलाभ होईल. पोटाची काळजी घ्या. खाण्यावर नियंत्रण ठेवा. मांसाहार खाणे शक्यतो टाळा. शिक्षणासाठी उत्तम काळ असेल. चांगले धनार्जन होईल. नवीन गोष्टींवर काम कराल. धनलाभ होईल. विवाह इच्छुकांचे विवाह यावर्षी होतील. उपाय - नवीन गोष्टी शिका. व्यायाम करा. वजन वाढू देऊ नका. .कर्क रास :कर्क राशीत गुरु उच्च स्थानी असेल. त्यामुळे त्यांना येणार वर्ष अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. अष्टम भावात राहू असल्यामुळे अचानक धनलाभ होईल. शत्रूंचा त्रास होणार नाही. कल्पनात्मक गोष्टींकडे ओढा वाढेल. सुरुवातीला त्रास होईल पण नंतर चांगले लाभ होईल. नवीन वाहन विकत घ्याल. घर किंवा वाहन विकत घेण्याची संभावना आहे. तुम्ही चांगले सल्लागार म्हणून सिद्ध व्हाल. लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात बदल होईल. वाद घालणे टाळा. कुटूंबाशी नीट वागा. नोकरीत आव्हानात्मक गोष्टी घडतील पण त्यातून मोठं यश मिळेल. मानसिक तणावाचा सामना करावा लागेल. उपाय - सफेद वस्तूंचे दान करा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप करा. कृष्णाची पूजा करा..सिंह रास :सिंह राशीसाठी हे वर्ष काही काळ थोडं अडचणीचं असेल पण पुढे तुम्हाला उत्तम यश मिळेल. पण यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागेल. बऱ्याच अडचणी या काळात येतील पण शेवटी यश मिळेल. अध्यात्माकडे तुम्ही जास्त लक्ष द्याल. पोटाचा त्रास होऊ शकतो. विदेशातून नफा मिळेल. शिक्षणात यश मिळेल. नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. जास्त काम करावं लागेल. पण तुम्हाला संतुलन ठेवावं लागेल. जोडीदाराबरोबर संतुलन साधावं लागेल. त्याला मान द्या. वाद घालणे टाळा. धनलाभ होईल. एखादी नवीन प्रॉपर्टी विकत घ्याल. एखादी छोटी शस्त्रक्रिया पार पडेल. तब्येतीची काळजी घ्या. उपाय - रामाची पूजा करा. सूर्याला अर्घ्य द्या. रामरक्षा स्तोत्र वाचा. .कन्या रास :कन्या राशीसाठी ही वेळ चांगली असेल. एकाहून जास्त प्रॉपर्टी खरेदी कराल. करिअरमध्ये चांगली संधी मिळेल. नशिबाची साथ मिळेल. जोडीदाराबरोबर वाद होईल किंवा मतभेद होईल. संवाद साधण्याची गरज आहे. कर्जमुक्त व्हाल. मेहनत करणं गरजेचं आहे. वडिलांशी संबंध सुधारा. वडिलांच्या तब्येतीची काळजी घ्या. नविन संधी मिळू शकतात. आळशीपणा करणे टाळा. नातेसंबंध सुधारतील. एखादी शस्त्रक्रिया पार पडू शकते. उपाय - पिवळ्या किंवा लाल वस्तूंचे दान करा. नरसिंह देवाची पूजा करा. .तूळ रास :तूळ राशीसाठी हे वर्षं मिश्र स्वरूपाचं असेल. कर्जमुक्त व्हाल. शत्रूंच भय नसेल. आर्थिक लाभ होतील. जुने आजार नाहीसे होतील. करिअरसाठी चांगले योग आहेत. चांगल्या संधी मिळतील. नवीन प्रॉपर्टी घेऊन शकतात. नवे प्रवास घडतील. मेहनत करावी लागेल आणि व्यवस्थापन उत्तम करा. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. सम्मान मिळेल. उपाय - गायीला तूप लावलेली चपाती खायला घाला. .वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीला या वर्षी खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. शोध आणि गूढ विषयांकडे ओढा वाढेल. पार्टनरशिपसाठी हे वर्षं चांगलं असेल. सासरच्यांशी वाद होऊ शकतात. हार्मोन्स संबधी अडचणींचा सामना करावा लागेल. कुटुंबाकडे लक्ष द्या. धनलाभ होईल पण तितकेच खर्चही होतील. पदोन्नती मिळेल. वडिलांच्या तब्येतीची काळजी घ्या. धार्मिक यात्रा करा. गुडघ्यांसंबंधी एखादा त्रास होऊ शकतो. या वर्षी सावध राहण्याची गरज आहे. उपाय - नागदेवतेची पूजा करा. .मकर रास :या वर्षी धनलाभ होतील. पण बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कुणाविषयी वाईट बोलू नका. विवाह इच्छुकांचे विवाह होतील. व्यवसायात नवीन भागीदारी होईल. खूप मेहनत करावी लागेल. शिस्त पाळा. कामाच्या पद्धतीकडे लक्ष द्या. हाडासंबधी त्रास होईल. छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका नाहीतर आर्थिक नुकसान होईल. सतर्क राहा. जबाबदाऱ्या वाढतील. उपाय - काळी वस्तूंचे दान करा. गरिबांची मदत करा. .कुंभ रास :कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हे वर्ष मिश्र स्वरूपाचं असेल. धन लाभ होईल. विदेशात जाण्याची संधी मिळेल. शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी चांगल्या संधी मिळतील पण मेहनत करावी लागेल. विवाह इच्छुकांचे या वर्षाच्या अखेरीस विवाह होतील पण जोडीदाराचा सम्मान करावा लागेल. नात्यांमध्ये पारदर्शकता ठेवा. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळतील पण तितकेच खर्चही होतील. कुटूंबात सामंजस्य ठेवावं लागेल. श्वासासंबंधी किंवा त्वचेसंबंधी एखादा आजार होऊ शकतो. उपाय - शंकराची उपासना करा. शंकरावर पिवळ्या चंदनाचा अभिषेक करा. अकरा मुखी रुद्राक्ष घाला. .मीन रास :या वर्षी तुम्हाला न्यायाने आणि नियमाने वागावं लागेल. चुकीचं कामं करणे टाळा. नियमभंग करू नका. विदेश यात्रा होईल. नवीन संधी मिळतील पण मेहनत करणं गरजेचं आहे. प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील. मानसिक ताण वाढेल. थोडं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. निर्णय सांभाळून घ्या. जोडीदाराच्या तब्येतीची काळजी घ्या. उपाय - शनिदेवाची उपासना करा. 