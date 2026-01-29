Horoscope: लवकरच होतोय शुक्र उदय! 4 राशींना मिळेल अमाप पैसा; अनपेक्षित गुड न्यूज, कामामध्ये मोठं यश, दिवाळीपर्यंत चमकत राहील भाग्य

Venus Rise Astrology Predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह (Venus) हा सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य आणि प्रेमाचा कारक मानला जातो. २०२६ मध्ये होणारा शुक्राचा उदय हा खगोलशास्त्रीय आणि ज्योतिषीय दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या काळात शुक्राची शुभ दृष्टी काही विशिष्ट राशींवर पडणार असल्याने दिवाळीपर्यंतचा काळ या राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरेल. शुक्र जेव्हा उदित होतो, तेव्हा तो व्यक्तीच्या जीवनात सुखाची लाट घेऊन येतो, ज्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागतात..वृषभ आणि इतर भाग्यवान राशीया संक्रमणामुळे वृषभ राशीसह अन्य तीन राशींचे नशीब पालटणार आहे. वृषभ राशीचा स्वामी स्वतः शुक्र असल्याने, या राशीच्या जातकांना देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने अमाप संपत्ती मिळण्याचे योग आहेत. याशिवाय मिथुन, तूळ आणि कुंभ राशींच्या लोकांसाठीही हा काळ अत्यंत फलदायी ठरेल. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणे, नवीन मालमत्ता खरेदी करणे किंवा व्यवसायात मोठी प्रगती होणे असे सकारात्मक बदल या काळात प्रकर्षाने दिसून येतील..Horoscope : आजपासून तीन दिवस संकट योग सुरू! 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक; येतील मोठ्या अडचणी-नुकसान, घडू शकते वाईट घटना.अनपेक्षित आनंदाची बातमीशुक्र उदयामुळे या ४ राशींच्या आयुष्यात अचानक गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना मोठ्या पगाराची नोकरी मिळेल, तर नोकरीत असणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढ मिळण्याचे संकेत आहेत. परदेशवारीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते. अनपेक्षित धनलाभामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम होईल आणि अनेक दिवसांपासून असलेले कर्जाचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल..Numerology Prediction : 'या' 3 मूलांकांच्या लोकांना अपघाताचा धोका जास्त असतो, यात तुमचा मूलांक आहे का? सुरक्षिततेचा उपायही पाहा.कौटुंबिक सौख्य आणि समस्यांचे निवारणकेवळ आर्थिकच नव्हे तर कौटुंबिक दृष्टीनेही हा शुक्र उदय वरदान ठरणार आहे. घरातील जुने वाद संपुष्टात येतील आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. पती-पत्नीमधील नाते अधिक दृढ होईल आणि अविवाहितांसाठी विवाहाचे चांगले प्रस्ताव येतील. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर खुश राहतील ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांतता आणि प्रगतीचे नवीन दरवाजे खुली होतील..लक्ष्मी कृपेने दिवाळी साजरी होणार खासशुक्राच्या या प्रभावामुळे यंदाची दिवाळी या राशींसाठी खऱ्या अर्थाने वैभवशाली ठरेल. देवी लक्ष्मीच्या विशेष कृपेमुळे पैशांची चणचण भासणार नाही आणि साठवलेल्या धनात वाढ होईल. नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ असून केलेले कष्ट सार्थकी लागतील. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे नाव होईल. थोडक्यात सांगायचे तर शुक्राचा हा उदय तुमच्या आयुष्यातील अंधार दूर करून प्रगतीचा प्रकाश घेऊन येईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.