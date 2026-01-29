संस्कृती

Horoscope: लवकरच होतोय शुक्र उदय! 4 राशींना मिळेल अमाप पैसा; अनपेक्षित गुड न्यूज, कामामध्ये मोठं यश, दिवाळीपर्यंत चमकत राहील भाग्य

Shukra Uday 2026 Lucky Zodiac Signs : शुक्राचा उदय २०२६ मध्ये 4 राशींसाठी भाग्योदयाचा सुवर्णकाळ आणणार आहे. दिवाळीपर्यंत धनलाभ, नोकरी-व्यवसायात प्रगती आणि कुटुंबातील समस्या संपतील आणि कामाच्या ठिकाणी यश मिळेल.
venus rise 2026 shukra uday fortune until diwali goddess lakshmi boundless wealth sudden good news end family troubles success at work

venus rise 2026 shukra uday fortune until diwali goddess lakshmi boundless wealth sudden good news end family troubles success at work

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Venus Rise Astrology Predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह (Venus) हा सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य आणि प्रेमाचा कारक मानला जातो. २०२६ मध्ये होणारा शुक्राचा उदय हा खगोलशास्त्रीय आणि ज्योतिषीय दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या काळात शुक्राची शुभ दृष्टी काही विशिष्ट राशींवर पडणार असल्याने दिवाळीपर्यंतचा काळ या राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरेल. शुक्र जेव्हा उदित होतो, तेव्हा तो व्यक्तीच्या जीवनात सुखाची लाट घेऊन येतो, ज्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागतात.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Diwali
Yearly Horoscope
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.