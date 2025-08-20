Venus Transit 2025: 21 ऑगस्टला शुक्राचा कर्क राशीत प्रवेश; कोणत्या राशींना मिळणार प्रेमाची भेट अन् कोणाला मिळणार धनलाभ?

Astrological Predictions for Love, Career and Money August 2025: 21 ऑगस्ट रोजी शुक्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत गोचर करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा प्रेम, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य आणि आकर्षण यांचा अधिपती मानला जातो. जेव्हा शुक्र आपली स्थिती बदलतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सगळ्या राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येतो. या वेळी शुक्र कर्क राशीत प्रवेश करेल तेव्हा त्याचा परिणाम काही राशींवर सुखद तर काही राशींवर दुःखद होणार आहे. या गोचरामुळे काहींना प्रेम, नात्यांमध्ये आनंद, आर्थिक उन्नती, करिअरमध्ये प्रगती आणि व्यावसायिक विस्ताराचे योग्य जुळून येतील. मात्र काही काही राशींना आरोग्य, विशेषतः पाणी आणि छातीसंबंधी आजार, मानसिक संतुलन राखणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. चला तर मग पाहूया, शुक्र राशीचा कर्क राशीत प्रवेश कोणासाठी कसा लाभदायक ठरेल. .मेषशुक्र चौथ्या घरात प्रवेश करत असल्याने मेष राशीच्या व्यक्तींच्या घरातील वातावरण शांततेचं असेल. आईकडून प्रेम आणि कुटुंबातील एकता टिकून राहील. गाडी किंवा मालमत्तेशी संबंधित आनंदाची बातमी मिळेल. तसेच करिअरची अडकलेली कामे पूर्ण होतील. आरोग्याबाबत छातीशी निगडित त्रास टाळा.वृषभशुक्र तिसऱ्या घरात असल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन उमेद निर्माण होईल. तुमचे भावंडासोबतचे नटे घट्ट होईल. कला, मीडिया, फॅशन आणि मनोरंजन क्षेत्रातील लोकांसाठी हा लाभदायक काळ असेल. तसेच अविवाहिनीसाठी विवाहयोग जुळून येईल..मिथुनमिथुन राशीच्या दुसऱया घरात शुक्र असल्याने आर्थिक स्थिती सुधारेल. तुमचं उत्पन्न वाढेल आणि गुंतवणुकीतून फायदा होईल. कुटुंबामध्ये शुभकार्य होऊ शकते. दाम्पत्य जीवनात आनंद राहील.कर्कस्वतःच्याच राशीत शुक्र गोचर करत असल्याने तुमच्या राशीच्या लोकांचा व्यक्तिमत्त्व विकास होईल. सामाजिक ठिकाणी लोक नैसर्गिकरित्या आकर्षित होतील. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील तसेच आर्थिक प्रगती होईल. मात्र मन जास्त भावुक होईल ज्यामुळे प्रेमसंबंध घट्ट होतील..सिंहशुक्र सिंह राशीच्या बाराव्या घरात प्रवेश करत असल्याने प्रदेशाशी संबंधित कामांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन बिझनेस करणाऱ्यांना चांगला फायद होईल. मात्र खर्चांवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. आरोग्याबाबत जरा जास्त काळजी घेणं आवश्यक ठरेल.कन्याकन्येच्या अकराव्या घरात शुक्र येत असल्याने तुमच्यासाठी हा काळ खूप शुभ ठरणार आहे. नवीन उत्पन्नाचे मार्ग उघडतील आणि ओळखी वाढतील. करिअरमध्ये प्रगतीची दारं खुली होतील. प्रवासातूनही फायदा होईल. घरात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण राहील..तूळशुक्र दहाव्या घरात आल्यामुळे करिअरमध्ये नवे बदल किंवा संधी मिळू शकतात. मात्र कामाच्या ठिकाणी भावनांवर आधारित निर्णय टाळा. घर आणि नोकरी यामधलं संतुलन राखणं थोडं अवघड वाटेल. आर्थिक स्थिरता राहील. प्रेमसंबंधात तणाव टाळायचा असेल तर जोडीदाराला थोडा जास्त वेळ द्या.वृश्चिकशुक्र वृश्चिक राशीच्या नवव्या घरात येत असल्याने भाग्य तुमच्या पाठीशी उभं राहील. शिक्षण, संशोधन किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी हा काळ खास फायदेशीर ठरेल. करिअरमध्ये वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळेल. घरात एखादं मंगलकार्य घडण्याची शक्यता आहे. अविवाहितांसाठी योग्य जोडीदाराचा प्रस्ताव येऊ शकतो..धनुधनु राशीच्या आठव्या घरात शुक्र असल्यामुळे तुम्हाला आरोग्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त पाण्याशी संबंधित त्रास किंवा लहान संसर्गाचा धोका होऊ शकतो. करिअरमध्ये थोडे चढ-उतार जाणवतील. स्थलांतराची देखील शक्यता आहे. कुटुंबातील ज्येष्टांचा सल्ला तुमच्यासाठी मार्गदर्शक असेल.मकरशुक्र मकर राशीच्या सातव्या घरात येत असल्याने विवाहयोग्य व्यक्तींना योग्य प्रस्ताव मिळू शकतात. विवाहितांसाठी हा काळ सुखदायी ठरेल. व्यवसायिक भागीदारीत यश प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र किरकोळ वाद किंवा अहंकार टाळा. संयमाने वागलात तर नात्यांमध्ये प्रेम, जिव्हाळा आणि स्थैर्य वाढेल..कुंभशुक्र सहाव्या घरात असल्याने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांना यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. नोकरीत तुमची कामगिरी उत्तम राहील आणि त्यामुळे कौतुकही होईल. मात्र खर्च वाढू शकतात, तरीही आर्थिक स्थिरता कायम राहील. आरोग्याबाबत विशेषत: रक्ताशी संबंधित त्रासाची काळजी घ्या. नवीन नातेसंबंध सुरू करताना थोडा संयम बाळगणं फायद्याचं ठरेल.मीनशुक्र मीन राशीच्या पाचव्या घरात येत असल्याने प्रेमसंबंध अधिक रंगतील. एखादी मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलू शकते. मुलांबाबत शुभ वार्ता मिळू शकते. कला, संगीत किंवा सर्जनशीलतेशी जोडलेले असाल तर हा काळ खास तुमच्यासाठी यश घेऊन येईल. आर्थिक व कौटुंबिक जीवनही समाधानकारक राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.