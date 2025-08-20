संस्कृती

Venus Transit 2025: 21 ऑगस्टला शुक्राचा कर्क राशीत प्रवेश; कोणत्या राशींना मिळणार प्रेमाची भेट अन् कोणाला मिळणार धनलाभ?

Venus Transit in Cancer 2025 Predictions for All Zodiac Signs: २१ ऑगस्टला शुक्र कर्क राशीत प्रवेश करणार – जाणून घ्या तुमच्या राशीवर प्रेम, करिअर आणि पैशांबाबत काय परिणाम होणार आहेत.
12 Zodiac Signs Horoscope During Venus Transit in Cancer
12 Zodiac Signs Horoscope During Venus Transit in Cancersakal
Anushka Tapshalkar
Updated on

Astrological Predictions for Love, Career and Money August 2025: 21 ऑगस्ट रोजी शुक्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत गोचर करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा प्रेम, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य आणि आकर्षण यांचा अधिपती मानला जातो. जेव्हा शुक्र आपली स्थिती बदलतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सगळ्या राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येतो.

या वेळी शुक्र कर्क राशीत प्रवेश करेल तेव्हा त्याचा परिणाम काही राशींवर सुखद तर काही राशींवर दुःखद होणार आहे. या गोचरामुळे काहींना प्रेम, नात्यांमध्ये आनंद, आर्थिक उन्नती, करिअरमध्ये प्रगती आणि व्यावसायिक विस्ताराचे योग्य जुळून येतील. मात्र काही काही राशींना आरोग्य, विशेषतः पाणी आणि छातीसंबंधी आजार, मानसिक संतुलन राखणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. चला तर मग पाहूया, शुक्र राशीचा कर्क राशीत प्रवेश कोणासाठी कसा लाभदायक ठरेल.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
culture
Zodiac
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com