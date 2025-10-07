HOROSCOPE PREDICTION : येत्या 48 तासांत 'या' तीन राशी होणार बक्कळ श्रीमंत; वैभवलक्ष्मी मातेची होणार कृपा

Marathi Rashi Fal : ज्योतिष शास्त्रानुसार शुक्र ग्रहाला सुख, संपत्ती आणि समृद्धीचा कारक मानलं जातं. शुक्र ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत ठराविक कालावधीनंतर गोचर करतो. येत्या 9 ऑक्टोबरला शुक्र सिंह राशीतून कर्क राशीत भ्रमण करतोय. याचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. .शुक्राच्या या भ्रमणामुळे तीन राशींवर वैभवलक्ष्मी मातेची कृपा होणार आहे. तीन राशींचे नातेसंबंध, आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. याशिवाय नवीन संधीही मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या तीन राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास : शुक्राचं भ्रमण मिथुन राशीच्या लोकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे. या काळात शुक्र राशीच्या लोकांना वेळोवेळी आर्थिक लाभ होणार आहे. या काळात व्यावसायिकांचे रखडलेले आर्थिक व्यवहार पूर्ण होतील. व्यवसायात नफा मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. नवीन प्रोजेक्ट सुरु करण्यासाठी उत्तम वेळ आहे. नोकरदारांना नविन संधी आणि पदोन्नती मिळेल. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना शुक्राचं भ्रमण फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात सिंह राशींना नशिबाची साथ मिळेल. जोडीदाराबरोबरचं नातं सुधारेल. नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ही वेळ उत्तम आहे. आयुष्य सकारात्मक असेल. धार्मिक कार्यात कुटूंबासोबत सहभागी व्हाल. कामात यशस्वी व्हाल. .कुंभ रास : कुंभ राशीसाठी हे भ्रमण खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तुम्हाला अनेक मार्गांनी पैसे कमावता येईल. नवीन संधी प्रत्येक ठिकाणी मिळेल. तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होईल. तुम्हाला तुमच्या मुलांबाबत एखादी चांगली बातमी मिळेल. अडकलेले पैसे परत मिळतील. नवीन गुंतवणुकीमधून फायदा होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Women: मिशन शक्ती ५.०’मुळे महिलांना नवी झेप; ४०३ मतदारसंघांतील आमदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये १.५ लाख महिला खेळाडू दाखवणार कौशल्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.