Marathi Horoscope Prediction : आजपासून फक्त 24 दिवसांमध्ये बदलणार 'या' राशींचं नशीब ! बक्कळ श्रीमंतीचा योग

Marathi Rashi Fal 2025 : शुक्र आज 2 नोव्हेंबरला त्याची राशी तुळेमध्ये गोचर करतो आहे. यानंतर जवळपास 24 दिवस शुक्र या राशीत असेल. त्यामुळे हे गोचर प्रत्येक राशीसाठी विशेष ठरणार आहे. .शुक्राच्या भ्रमणामुळे प्रत्येक राशीला शुभ किंवा अशुभ फळ मिळणार आहे. काही राशींसाठी हे भ्रमण अतिशय शुभ असणार आहे. जाणून घेऊया हे गोचर बारा राशींसाठी कसं असेल. .मेष रास : मेष राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं गोचर तूळ राशीत त्यांच्या सातव्या भावात होत आहे. या काळात तुमचे पैसे तुमच्या जोडीदाराच्या तब्येतीवर खर्च होतील. अचानक आलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे तुम्ही दबावाखाली असाल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी जास्त दबावाचा सामना करावा लागेल. नोकरी बदलण्याचे विचार मनात येईल. व्यापारात स्पर्धा वाढेल. अनावश्यक प्रवास टाळा नाहीतर अधिक नुकसान होईल. नात्यात गैरसमज होतील. उपाय- रोज 41 वेळा ओम नमो नारायण या मंत्राचा जप करा. .वृषभ रास : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं तूळ राशीतील हे गोचर सहाव्या भावात होणार आहे. त्यामुळे खर्चात वाढ होईल. तुम्ही एखादं नवीन कर्ज घ्याल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण लक्ष देऊन काम कराल. व्यापाऱ्यांना या गोचरामुळे लाभ होईल आणि प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल आणि खर्चही तितकेच असतील. वैवाहिक जीवनात छोट्या छोट्या नात्यांवरून वाद होतील. तब्येतीच्या दृष्टीने पचनासंबंधी समस्या होऊ शकतात. उपाय- शुक्रवारी लक्ष्मी नारायण देवतांसाठी यज्ञ करा. .मिथुन रास : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं हे गोचर पाचव्या भावात होणार आहे, तुम्हाला संतानसुख मिळेल. कामाच्या नव्या संधी मिळतील. व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असेल. शेअर बाजारात तुम्ही एखादी नवीन गुंतवणूक कराल. आर्थिक दृष्टीने हा काळ मिथुन राशीच्या लोकांसाठी शुभ असेल. या दरम्यान तुमच्या मालमत्तेत आणि उत्पन्नात वाढ होईल. वैवाहिक जीवन सुखी असेल. उपाय - गुरुवारी गुरुची कृपा व्हावी म्हणून यज्ञ करा. .कर्क रास : कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं हे गोचर मेहनतीचं फळ आणि घरात सुख-सुविधांमध्ये वाढ आणणारं असेल. कुटूंबासाठी आवश्यक वस्तूंवर तुम्ही खर्च करण्याची शक्यता आहे. तर व्यापाऱ्यांना फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली असेल आणि चांगली बचत होईल. जोडीदाराबरोबरचे संबंध आणखी चांगले होतील. तब्येतीत अशक्तपणा असेल. उपाय - रोज 44 वेळा ओम दुर्गाय नमः या मंत्राचा जप करा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगली प्रगती घडवून आणणारा आहे. या दरम्यान करिअरमध्ये नव्या संधी मिळतील. जागा बदलल्यामुळे नवीन लाभ होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांना त्यांचा निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. लांबचे प्रवास तुम्हाला लाभदायक ठरतील. जोडीदाराबरोबर एखादा गैरसमज होईल. तब्येतीच्या दृष्टीने तुम्हाला पचनाची समस्या होऊ शकते. उपाय - शनिवारी शनी ग्रहासाठी यज्ञ करा. .कन्या रास : कन्या राशीसाठी हे गोचर आर्थिकदृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे. कुटूंबात सुख-शांती असेल. करिअरमध्ये तुमच्या मेहनतीचं कौतुक होईल आणि तुमचं प्रोमोशन होऊ शकतं. व्यापारी एखादी चांगली योजना बनवतील आणि उत्तम नफाही होईल. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि बचतही होईल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक चांगले होतील. तुम्हाला पोटासंबंधीच्या समस्या होतील. उपाय- बुधवारी बुध ग्रहासाठी यज्ञ करा. .तूळ रास : तूळ राशीला या गोचराचे संमिश्र परिणाम पाहायला मिळतील. आर्थिक बाबींमध्ये अनपेक्षित लाभ किंवा नुकसान होऊ शकतात. करिअरमध्ये कामाच्या ठिकाणी दबावामुळे नोकरी बदलण्याचा विचार येऊ शकतो. याउलट अचानक प्रगतीच्याही संधी मिळतील. व्यापाऱ्यांना प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करावा लागू शकतो. जोडीदाराबरोबर मतभेद होऊ शकतात. उपाय - शनिवार शुक्राची उपासना करा. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीसाठी हे गोचर धोकादायक आहे. तुम्हाला या काळात अतिशय सावध राहावं लागणार आहे. करिअरमध्ये थोड्या अडचणी येतील. तुमचा निष्काळजीपणा तुमचं मोठं नुकसान होईल. जोडीदाराबरोबरचे गैरसमज वाढतील. हातापायावर सूज येऊ शकते. उपाय - मंगळवारी मंगळाची उपासना करा. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतील. करिअरमध्ये मेहनतीचं फळ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचं कौतुक होईल. व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ लाभदायक असेल. कोणत्याही नवीन कामातून तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल आणि तुमची बचत वाढेल. वैवाहिक जीवनात संबंध आणखी चांगले होतील. उपाय - गुरुवारी गुरुची उपासना करा. .मकर रास :मकर राशीच्या लोकांना शुक्र ग्रहाचं गोचर शुभ असेल. करिअरमध्ये तुमची प्रगती होईल. प्रवास तुम्हाला लाभदायक ठरतील. व्यापाऱ्यांना चांगला लाभ होईल आणि कामात स्थिरता येईल. तुम्ही जास्तीत जास्त बचत कराल. नात्यात जोडीदाराबरोबरच समजूतदारपणा वाढेल. उपाय - शंकराची उपासना करा. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी जीवनात सुख सुविधा आणि प्रगती होईल. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचं फळ मिळेल आणि करिअरमध्ये प्रगती होईल. कामासंबधी केलेले प्रवास यशस्वी ठरतील. व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला आहे. आर्थिक लाभ होतील आणि कामात वृद्धी होईल. जोडीदाराबरोबरचे संबंध सुधारतील. उपाय - शनिवारी शनी ग्रहाची उपासना करा. .मीन रास : मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक असेल. कामात अडचणी येतील. करिअरमध्ये मनासारखी प्रगती होत नसल्याने निराश असाल. आर्थिकदृष्ट्या अपेक्षेप्रमाणे लाभ मिळणार नाही. जोडीदाराबरोबर भांडण होऊ शकतं. उपाय - शनिवार राहूची उपासना करा. 