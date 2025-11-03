Weekly Horoscope Prediction 2025: 'या' आठवड्यात कर्कसह 2 राशींवर राहील धनलाभाचा वर्षाव, नोकरीत मिळेल प्रमोशन!

Weekly Horoscope Prediction: नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा सुरू झाला आहे. यंदा ग्रहांच्या स्थितीमुळे अनेक राशींना फायदा होणार आहे. ज्योतिषांच्या मते या आठवड्यात गुरू आणि चंद्र यांच्यातील युतीमुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होईल, जो धन, समृद्धी आणि भौतिक सुखांशी संबंधित आहे. या काळात, मनाचा कारक चंद्र, मेष राशीत भ्रमण करेल आणि चौथ्या घरात गुरुसोबत एकत्रित होऊन हा शक्तिशाली योग तयार होईल. गजकेसरी योग व्यक्तीच्या जीवनात कीर्ती, वैभव, प्रतिष्ठा आणि आनंद निर्माण करतो. या आठवड्यात, ग्रह अधिपती मंगळ वृश्चिक राशीत अस्त करेल, तर गुरु कर्क राशीत असेल आणि शनि मीन राशीत असणार आहे. शिवाय, सूर्य तूळ राशीत असेल, जो आपल्या आशीर्वादांचा वर्षाव करेल. पुढील राशींना याचा फायदा होणार आहे. .वृषभया आठवड्यात वृषभ राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून अडलेले कामे पूर्ण होतील. या काळात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी वेळ काढू शकता. आठवड्याच्या मध्यात विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासात मग्न राहतील आणि त्यांना चांगले गुण मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी कामावर केलेल्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि तुमचा प्रभाव वाढेल. वृषभ राशीच्या लोकांना धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये देखील रस असेल आणि त्यांना कलांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. .कर्कया आठवड्यात कर्क राशीच्या लोकांना आदर वाढेल आणि दीर्घकालीन समस्यांपासून मुक्तता मिळेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्ही करिअरशी संबंधित निर्णय घेऊ शकता. तसेच यश मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून लक्षणीय आर्थिक फायदा होईल आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळेल. तुमच्या मुलांबद्दलही तुम्हाला चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. .Vastu Tips: माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी कोणते उपाय करावे, वाचा वास्तुशास्त्र काय सांगत.सिंहसिंह राशीच्या लोकांना त्यांचे अडलेले काम पूर्ण होताना दिसेल. जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कृषी क्षेत्रात काम करत असाल तर पगार वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्ही या आठवड्यात बाजारात किंवा चित्रपट पाहण्याची योजना आखू शकता. तुम्ही परदेश दौऱ्यावर देखील जाऊ शकता. तुम्हाला कुटुंब आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या व्यवसायाला नवीन दिशा देण्यासाठी हा एक उत्तम काळ आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.