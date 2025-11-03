संस्कृती

Weekly Horoscope Prediction 2025: 'या' आठवड्यात कर्कसह 2 राशींवर राहील धनलाभाचा वर्षाव, नोकरीत मिळेल प्रमोशन!

Weekly Horoscope Prediction 2025

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Weekly Horoscope Prediction: नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा सुरू झाला आहे. यंदा ग्रहांच्या स्थितीमुळे अनेक राशींना फायदा होणार आहे. ज्योतिषांच्या मते या आठवड्यात गुरू आणि चंद्र यांच्यातील युतीमुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होईल, जो धन, समृद्धी आणि भौतिक सुखांशी संबंधित आहे. या काळात, मनाचा कारक चंद्र, मेष राशीत भ्रमण करेल आणि चौथ्या घरात गुरुसोबत एकत्रित होऊन हा शक्तिशाली योग तयार होईल.

गजकेसरी योग व्यक्तीच्या जीवनात कीर्ती, वैभव, प्रतिष्ठा आणि आनंद निर्माण करतो. या आठवड्यात, ग्रह अधिपती मंगळ वृश्चिक राशीत अस्त करेल, तर गुरु कर्क राशीत असेल आणि शनि मीन राशीत असणार आहे. शिवाय, सूर्य तूळ राशीत असेल, जो आपल्या आशीर्वादांचा वर्षाव करेल. पुढील राशींना याचा फायदा होणार आहे.

