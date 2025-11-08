Weekly Horoscope: सिंह आणि मकरसह अन्य राशींना मिळणार शुभ संकेत, जाणून घ्या तुमचं या आठ्वड्यातील राशिभविष्य

Weekly Horoscope Predictions: नोव्हेंबर महिन्यातील हा आठवडा अत्यंत विशेष असेल. या आठवड्यातील ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थितीनुसार, काही राशींना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींना सावधगिरी आणि सतर्कतेची आवश्यकता असेल..हा काळ बदलेल आणि नवीन संधी येतील, ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक परिणाम येतील. या आठवड्यात तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने तुमचे काम पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे, परंतु अनावश्यक वाद आणि गुंतागुंत टाळण्यासाठी काही सल्ला दिला जातो. आर्थिक, आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखणे खूप महत्वाचे आहे. तसेच या आठवड्यात काही राशींमध्ये ग्रहांची स्थिती शुभ संदेश देईल, ज्यामुळे तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी व्हाल. अन्यथा, लोकांना धीर धरून आणि एकत्र काम करून सावधगिरी बाळगावी लागेल, जेणेकरून अनपेक्षित समस्या टाळता येतील. चला तर जाणून घेऊयात या आठवड्यात तुमच्या कुंडलीवर ग्रहांचा काय परिणाम होईल..Winter Saree Style: थंडीला टाटा बाय-बाय! ऑफिससाठी साडीत स्टाइलिश राहण्यासाठी 'या' 5 खास टिप्स .मेषया आठवड्यात किंवा मिश्र परिणाम. सुरुवातीला कामाच्या ठिकाणी सहकार्य मिळेल परंतु शेवटी विरोधक सक्रिय होतील. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा आणि नातेसंबंधांमध्ये संवाद राखा. आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.उपाय: दररोज हनुमान चालीसा पठण करा.वृषभवृषभ राशीसाठी हा आठवडा खूप शुभ आहे. करिअरमध्ये प्रगती, पदोन्नती आणि आर्थिक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. व्यापारींना चांगला सौदा मिळू शकतो. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.उपाय: स्फटिक शिवलिंगावर पाणी अर्पण करा आणि शिव चालीसा पठण करा.मिथुनया आठवड्यात तुमच्या कामामध्ये बदल होऊ शकते आणि काही अडचणी देखील येऊ शकतात, परंतु तुमच्या मदतीने सर्व काही ठीक होईल. मोठ्या गुंतवानुकीपासून स्वतःचे रक्षण करा. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला एक सुखद आश्चर्य मिळू शकते.उपाय: दररोज तुळशीची पूजा करा आणि गायत्री मंत्राचा जप करा.कर्कआठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहील पण महागच राहील. जमिनीशी संबंधित कामामुळे तुम्हाला प्रसिद्धी मिळू शकते. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील आणि अविवाहितांसाठी विवाह शक्य आहे.उपाय: शिवलिंगावर पाणी अर्पण करा आणि शिवचाळीसा पठण करा..सिंहसिंह राशीसाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ संकेत घेऊन येत आहे. करियर आणि व्यवसायात प्रगती होईल, प्रवास फायद्याचा ठरेल. घरात आनंदाचे वातावरण राहील आणि तुमच्या प्रयत्नांचे कौतुक होईल. विद्यार्थ्यांसाठीही वेळ अनुकूल आहे.उपाय: दररोज भगवान विष्णूची पूजा करून श्री विष्णु सहस्त्रनाम जपा.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यवृद्धीचा काळ आहे. विदेश संबंधित कामात यश मिळेल, आर्थिक लाभाचे योग आहेत. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि समाधान वाढेल.उपाय: गणेश चालीसा वाचून गणपतीची पूजा करा.तूळआठवड्याच्या सुरुवातीला काही घाई आणि जबाबदाऱ्या असतील, परंतु धीर धरा आणि तुम्हाला प्रसिद्धी मिळेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्या.प्रेमात गैरसमज टाळा.उपाय: दुर्गेची पूजा करा आणि लाल फुले अर्पण करा.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात जोखीम टाळावी. अचानक खर्च संभवतो. कामात शिस्त आवश्यक आहे. प्रेमसंबंधात संयम ठेवा आणि दुसऱ्याच्या भावनांचा आदर करा.उपाय: बजरंगबाणाचे पठण करा..Indian Air Force Recruitment: भारतीय वायुदलात अधिकारी होण्याची संधी; AFCAT 1 2026 भरतीची अधिसूचना जाहीर.धनुधनु राशीसाठी हा आठवडा यशाचा आहे. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत प्रशंसा मिळेल आणि व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबाचा पाठिंबा राहील आणि प्रेमसंबंध दृढ होतील.उपाय: केशराचा टिळक लावा आणि श्री विष्णू सहस्त्रनामाचा जप करामकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्तम परिणाम देणारा ठरेल. अडकलेली कामे पूर्ण होतील, आर्थिक प्रगतीचे संकेत आहेत. व्यवसायात यश आणि सन्मान वाढेल. वाणीवर संयम ठेवावा, अन्यथा गैरसमज संभवतो.उपाय: शिव महिम्न स्तोत्राचे पठण करा.कुंभहा आठवड्यात एक चांगली बातमी आहे. प्रभावशाली लोकांच्या मदतीने कठीण कामे सोपी होतील. आर्थिक आणि कौटुंबिक दृष्टिकोनातून हा काळ चांगला आहे. प्रेमसंबंध आणि वैवाहिक जीवन समाधानकारक राहील.उपाय: हनुमान चालीसा सात वेळा पठण करा.मीनमीन राशीसाठी हा आठवडा अत्यंत भाग्यवान आहे. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल, आर्थिक लाभ होतील. विद्यार्थ्यांसाठी हा सराव आणि एकाग्रतेचा काळ आहे.उपाय: भगवान विष्णूची पूजा करा आणि सहस्त्रनामाचा जप करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.