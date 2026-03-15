Taurus Horoscope : वृषभ राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ ते २१ मार्च): यंदाचा गुढीपाडवा गेमचेंजर; प्रमोशन, धनलाभ अन् खास सरप्राइज

या आठवड्यात वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहमान अत्यंत लाभदायक राहण्याची चिन्हे आहेत. गुढीपाडव्याच्या शुभ काळामुळे सकारात्मक ग्रहांचा प्रभाव अधिक मजबूत राहील. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून अडथळा ठरत असलेल्या मोठ्या अडचणींवर मात करण्याची संधी मिळेल. काहींना सरकारी माध्यमांतून किंवा प्रशासनाशी संबंधित कामांतून लाभ मिळू शकतो..व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीनेही हा सप्ताह समाधानकारक ठरू शकतो. विशेषतः कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक वसुलीतून दिलासा मिळेल. काही थकित रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल. मात्र आठवड्यातील अमावस्येच्या प्रभावामुळे प्रवास करताना थोडी काळजी घेणे आवश्यक आहे. घाईगडबडीत हात-पाय दुखावण्याची शक्यता असल्याने सावधगिरी बाळगावी..रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी काय?रोहिणी नक्षत्राच्या स्त्रीवर्गासाठी घरातील वातावरण संतुलित ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. घरगुती वादविवाद किंवा गैरसमज निर्माण होऊ नयेत यासाठी संयमाने संवाद साधणे आवश्यक आहे. तसेच मौल्यवान वस्तू आणि दागदागिने सुरक्षित ठेवावेत. घरातील लहान मुलांची विशेष काळजी घेणेही महत्त्वाचे असेल..गुढीपाडव्याचा सण अनेकांसाठी नवीन सुरुवातीचे संकेत देणारा ठरेल. व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना हा काळ प्रगतीची गुढी उभारण्याची संधी देईल. तरुण वर्गासाठी २० मार्चचा शुक्रवार काही अनपेक्षित पण आनंददायी बातमी घेऊन येऊ शकतो. मात्र मित्रमैत्रिणींशी संवाद साधताना भावनिक समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरेल..मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवडा चांगलामृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याचा शेवट विशेष उत्साह देणारा ठरेल. कला, सर्जनशीलता किंवा छंदांशी संबंधित उपक्रमांतून प्रगतीची नवी संधी मिळू शकते. काहींच्या परदेशगमनाशी संबंधित अडचणीही दूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र संपूर्ण आठवडाभर महत्त्वाची कागदपत्रे काळजीपूर्वक सांभाळणे अत्यंत आवश्यक राहील.