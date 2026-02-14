संस्कृती

Weekly Lucky Astrology Predictions: धन अन् बुधादित्य राजयोगाची कमाल! मिथुनसह ‘या’ 5 राशींना मिळणार मोठं यश

Weekly lucky rashi prediction in Marathi 2026: फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग आर्थिकदृष्या फायदेशीर असणार आहे. या आठवड्यात सूर्य आणि बुध यांची युती कुंभ राशीत राहील, ज्यामुळे बुधादित्य राजयोग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार याचा फायदा कोणत्या ५ राशींना होणार हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Love astrology predictions 2026: फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात धन योगाचा शुभ संयोग निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग देखील प्रभावी ठरणार आहे. सूर्य आणि बुध यांची युती कुंभ राशीत असेल, त्यामुळे बुधादित्य राजयोग प्रभावी ठरणार आहे. तसेच, या आठवड्याच्या सुरुवातीला मकर राशीत चंद्र आणि मंगळाची युती तयार होणार आहे. यामुळे धन योग प्रभावी ठरेल. ज्योतिषशास्त्रात धन योग हा राजयोगाइतकाच फलदायी मानला जातो. धन योगासह बुधादित्य राजयोगाच्या प्रभावामुळे मिथुन आणि कर्क राशीसह पुढील पाच भाग्यवान राशींना आर्थिक लाभ होणार आहे.

