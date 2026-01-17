Weekly Tarot Card 19 to 25 January: बुधादित्य राजयोग मेष, वृषभसह 'या' 5 राशीच्या लोकांना आयुष्यात मिळेल यश, वाचा टॅरो कार्डनुसार साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Tarot Card 19 to 25 January: जानेवारीच्या या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग लागू होईल. खरं तर, या आठवड्यात बुध आणि सूर्य एकत्र मकर राशीत संक्रमण करतील. यामुळे बुधादित्य राजयोग प्रभावी होईल. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात बुधादित्य राजयोग खूप प्रभावी आणि फायदेशीर मानले जाते. ते व्यक्तीला केवळ ज्ञानच नाही तर आदर देखील देते. अशावेळी टॅरो कार्ड्सच्या गणनेवरून असं दिसून येतं की बुधादित्य राजयोगामुळे मेष, वृषभसह अनेक राशींसाठी चांगला जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊयाटॅरो कार्डनुसार 19 ते 25 जानेवारीचा आठवडा कसा असणार आहे. .मेषटॅरो कार्डच्या गणनेवरून असं दिसून येतं की या आठवड्यात मेष राशीसाठी स्पर्धात्मक यश मिळेल. या आठवड्यात तुम्ही नवीन सुरुवात करू शकता, जसे की मालमत्ता खरेदी करणे किंवा घर खरेदी करणे. सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांसाठी शक्य तितके उपलब्ध राहण्याचा सल्ला दिला जातो..वृषभटॅरो कार्डच्या गणनेनुसार वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कामाच्या दृष्टीने खूप चांगला राहील. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला राहील. आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. नवीन खरेदीसाठी हा काळ खूप अनुकूल असेल. या आठवड्यात आरामशीर पद्धतीने काम करा..मिथूनटॅरो कार्डच्या गणितांवरून असं दिसून येतं की मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप अनुकूल असेल. तुमचं वैयक्तिक जीवन थोडेसे विस्कळीत होऊ शकतं. जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. पती-पत्नीने एकत्र थोडा वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करावा. या आठवड्यात तुम्ही तुमची सर्व शक्ती तुमचे नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी समर्पित कराल..कर्कटॅरो कार्डनुसार कर्क राशीच्या लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहील. काही कारणास्तव तुम्ही थोडे आक्रमक होऊ शकता. तुमच्या वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत, हा आठवडा थोडासा मिश्रित असू शकतो. याचा अर्थ असा की तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी किरकोळ कारणांवरून मतभेद होऊ शकतात. या आठवड्यात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो..Numerology: ‘या’ मूल्यांकाचे लोक कष्टाला कधीच घाबरत नाहीत; आयुष्यात भरघोस संपत्ती अन् प्रसिद्धी मिळवतात, तुमचा मूलांक आहे का हा?.सिंहटॅरो कार्ड्सनुसार सिंह राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांच्या मदतीने तुम्ही कोणतेही मोठे प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकाल. आठवड्याच्या शेवटी कामात अपयश आल्याने तुम्हाला थोडे निराश वाटू शकते. तुमच्या स्वतःच्या अनुभवांमधून अंतर्दृष्टी घेण्याचा सल्ला दिला जातो..कन्याहा आठवडा कन्या राशीच्या लोकांसाठी आरोग्यावर असेल. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात खूप आनंद आणू शकतो. सध्या जास्त पैसे खर्च करणे टाळण्याचा सल्ला दिला जात आहे. या आठवड्यात, तुमच्या जोडीदारासोबतच्या तुमच्या नात्यात काही चढ-उतार येऊ शकतात. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यांना कधीही असे वाटू देऊ नका की तुम्हाला त्यांची काळजी नाही. .तूळटॅरो कार्डनुसार असं दिसून येतं की तूळ राशीचे लोक या आठवड्यात विशेषतः प्रभावशाली असतील. तुम्ही या आठवड्यात अनेक कलात्मक प्रयत्नांमध्ये सहभागी व्हाल. विद्यार्थ्यांना हा आठवडा खूप शुभ आणि फलदायी वाटेल. अभ्यासात तुमची आवड वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित कराल. प्रेमाच्या बाबतीत, हा आठवडा तुमचे नातेसंबंध मजबूत करेल. तुम्हाला व्यवसायात नफा आणि वाढ दोन्हीच्या संधी मिळतील. तुम्ही हळूहळू विजयाकडे वाटचाल कराल..वृश्चिकटॅरो कार्डच्या गणनेनुसार हा आठवडा वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी नोकरी करणाऱ्यांसाठी, प्रगती घेऊन येईल. या आठवड्यात तुम्ही जे काही काम कराल आणि तुम्ही जे संबंध जोडाल त्यातून लक्षणीय फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला तुम्हाला देण्यात येत आहे. तुमच्या जोडीदाराला तुमची गरज असू शकते..धनुटॅरो कार्डनुसार धनु राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात शक्य तितका वेळ घरी घालवावा. जर तुम्ही बाहेर जाण्याची योजना आखत असाल तर तुमच्या घराची सुरक्षा सुनिश्चित करा. कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल, तुमचे प्रेम व्यक्त करण्यात घाई करू नका; तुम्हाला प्रेम म्हणून समजणाऱ्या भावना केवळ आकर्षण असू शकतात. आर्थिक लाभाबद्दल बोलायचे झाले तर, या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक राहील..मकरटॅरो कार्डच्या गणनेनुसार मकर राशीचे लोक या आठवड्यात त्यांच्या मुलांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. कायदेशीर बाबींमध्ये कोणतीही निष्काळजीपणा टाळा. फक्त लक्षात ठेवा की या आठवड्यात, करिअर असो किंवा कौटुंबिक जीवन, पाठिंबा आणि सहकार्य अनुकूल परिणाम देईल. नवीन संबंध फायदेशीर ठरतील. आर्थिक योजना राबवल्या जातील. नवीन काम होण्याची शक्यता आहे. वाहनातून दुखापत होण्याचा धोका आहे, म्हणून गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून मदत मिळू शकते..कुंभटॅरो कार्डनुसार आजचा दिवस कुंभ राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नात वाढ आणेल. आरोग्याच्या दृष्टीने, आजचा काळ तुमच्यासाठी आणि तुमच्या आईसाठी कठीण असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. हा काळ मीडियाशी संबंधित क्षेत्रातही फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ मीडियामध्ये काम करणाऱ्यांना विशेष फायदे मिळू शकतात. या आठवड्यात तुम्ही अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटू शकता..मीनटॅरो कार्डच्या गणनेनुसार मीन राशीतील लोक आज नवीन कामांमध्ये खूप व्यस्त असतील. नातेवाईकाच्या आजारपणामुळे तुम्हाला काही चिंता वाटू शकते. सध्या राजकारणात गुंतलेल्यांसाठी हा काळ चांगला आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कामावर अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. या आठवड्यात तुम्ही एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करू शकाल. तुमचा एखादा मित्र किंवा नातेवाईक भेटू शकेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 