Life Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात दीर्घायुषी; किती शारीरिक त्रास होऊदे, तरीही जास्त वर्षे जगतातच

अंकशास्त्र आणि विविध जागतिक संशोधनांनुसार डिसेंबर महिन्यात जन्मलेले लोक सर्वाधिक काळ जगतात. रिसर्चमधील दाव्यांनुसार या महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींना शंभर वर्षांचा टप्पा गाठण्याची संधी इतरांपेक्षा जास्त असते. हिवाळ्यात जन्मल्यामुळे त्यांच्या शरीरात नैसर्गिकरीत्या काही विशिष्ट रोगप्रतिकारक शक्ती विकसित होते, जी त्यांना दीर्घकाळ साथ देते. कितीही मोठे आजार आले तरी त्यांची जिद्द आणि शारीरिक ठेवण त्यांना मृत्यूच्या दारातून परत खेचून आणण्यास मदत करते..ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींचे आयुष्यही सरासरीपेक्षा अधिक असते. या लोकांच्या बाबतीत असे दिसून येते की त्यांना हृदयविकार किंवा इतर गंभीर समस्या उद्भवल्या तरी त्यांचे शरीर त्याविरुद्ध लढण्यास सक्षम असते. न्युमरोलॉजीनुसार या महिन्यांचे स्वामी ग्रह त्यांना मानसिकरीत्या इतके खंबीर बनवतात की आजारपणाचा त्यांच्या जीवनावर परिणाम होत नाही. त्यांच्याकडे एक नैसर्गिक हिलिंग पॉवर असते ज्यामुळे ते कोणत्याही शारीरिक व्याधीतून लवकर सावरतात आणि दीर्घायुष्याचा आनंद घेतात.काही विशिष्ट महिन्यांत (विशेषतः सप्टेंबर ते डिसेंबर) जन्मलेल्या लोकांच्या आयुष्यात कितीही शारीरिक कष्ट किंवा विकार आले तरी ते लवकर खचत नाहीत. अनेकदा या व्यक्तींना मध्यंतरीच्या काळात गंभीर आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतात, पण त्यांच्या नशिबात असलेल्या दीर्घायुष्यामुळे ते त्या संकटातून यशस्वीरीत्या बाहेर पडतात. केवळ शारीरिकच नव्हे तर मानसिक दृष्ट्याही हे लोक अत्यंत संयमी आणि शांत प्रवृत्तीचे असतात ज्यामुळे तणावजन्य आजार त्यांच्या आयुष्याची दोरी कापण्यास असमर्थ ठरतात. .दीर्घायुष्याचा हा प्रवास केवळ योगायोग नसून जन्मवेळच्या नैसर्गिक वातावरणाचा आणि ग्रहांच्या अंशात्मक स्थितीचा तो परिणाम असतो. शास्त्रज्ञांच्या मते गर्भावस्थेत आईला मिळालेले व्हिटॅमिन डी आणि जन्म झाल्यानंतरचे वातावरण या लोकांच्या हाडांना आणि स्नायूंना मजबूती देते. अंकशास्त्राप्रमाणे ज्यांचा जन्म अंक आणि महिना यांचा ताळमेळ बसतो अशा व्यक्तींच्या आयुष्यात कितीही संकटे आली तरी त्यांचे आयुष्य कमी होत नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.