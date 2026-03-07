संस्कृती

Mulank : 'या' 3 महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे 35 वयानंतर चमकते नशीब; असतात लक्ष्मी-कुबेरचे लाडके, पण त्याआधी करावा लागतो खूप संघर्ष

Numerology Birth Month Wealth : अंकशास्त्र सांगते, या ३ महिन्यांत जन्मलेले लोक ३५ नंतर श्रीमंत होतात. पाहा हे लकी महीने कोणते आहेत
Numerology reveals 3 months born people face early struggles but gain immense wealth and prosperity after age 35 due to Lakshmi-Kuber blessings.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Wealthy Mulank : न्यूमरोलॉजी म्हणजेच अंकशास्त्रनुसार व्यक्तीचा जन्म महिना त्याच्या आयुष्यातील आर्थिक स्थिती आणि संघर्षावर मोठा प्रभाव पाडतो. असे मानले जाते की, काही खास महिन्यांत जन्मलेले लोक कुबेर आणि लक्ष्मीच्या विशेष आशीर्वादाने युक्त असतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळीच चमक असते, ज्यामुळे ते शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द बाळगतात. हे लोक स्वभावाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कष्टाळू असतात, ज्यामुळे भविष्यात त्यांना मोठे यश प्राप्त होते.

