Mulank : 'या' 3 महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे 35 वयानंतर चमकते नशीब; असतात लक्ष्मी-कुबेरचे लाडके, पण त्याआधी करावा लागतो खूप संघर्ष

Wealthy Mulank : न्यूमरोलॉजी म्हणजेच अंकशास्त्रनुसार व्यक्तीचा जन्म महिना त्याच्या आयुष्यातील आर्थिक स्थिती आणि संघर्षावर मोठा प्रभाव पाडतो. असे मानले जाते की, काही खास महिन्यांत जन्मलेले लोक कुबेर आणि लक्ष्मीच्या विशेष आशीर्वादाने युक्त असतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळीच चमक असते, ज्यामुळे ते शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द बाळगतात. हे लोक स्वभावाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कष्टाळू असतात, ज्यामुळे भविष्यात त्यांना मोठे यश प्राप्त होते..या व्यक्तींच्या आयुष्याचा सुरुवातीचा काळ मात्र अत्यंत संघर्षमय असतो. वयाच्या विशी आणि तिशीमध्ये त्यांना अनेक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागते. नोकरी असो वा व्यवसाय, त्यांना सहजपणे काहीही मिळत नाही. प्रत्येक यशासाठी त्यांना रक्ताचे पाणी करावे लागते. मात्र, हाच संघर्ष त्यांना मानसिकदृष्ट्या इतके प्रबळ बनवतो की, ते कोणत्याही कठीण प्रसंगाला न डगमगता सामोरे जाण्याची क्षमता विकसित करतात. हे लकी महीने आहेत मे, जुलै आणि ऑक्टोबर.Lucky Mulank : 'या' मूलांकाच्या मुली लग्नानंतर नवऱ्यासाठी ठरतात लकी; घरी होतो मोठा धनलाभ, लक्ष्मीच्या पावलाने बदलतात सासरच्यांचे नशीब.नशिबाचे खरे वळण वयाच्या ३५ व्या वर्षानंतर येते. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, या काळानंतर त्यांच्या ग्रहांची स्थिती अनुकूल होऊ लागते आणि त्यांच्या कामाला योग्य फळ मिळू लागते. अचानक धनलाभाचे योग जुळून येतात आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतात. ज्या संधींसाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे वाट पाहिलेली असते, त्या संधी स्वतःहून त्यांच्याकडे चालून येतात. या वयात त्यांचे आर्थिक नियोजन आणि अनुभवाची शिदोरी त्यांना समाजात एक प्रतिष्ठित स्थान मिळवून देते..Long Life Numerology : 'या' 4 मूलांकाचे लोक 100 वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात; सत्तरीनंतरही 'नो आजार', राहतात एकदम निरोगी.लक्ष्मी-कुबेराची कृपा लाभलेल्या या लोकांकडे पैसा टिकवण्याची आणि वाढवण्याची नैसर्गिक कला असते. वयाच्या उत्तरार्धात त्यांच्याकडे ऐश्वर्य, सुख आणि सोयी-सुविधांची कमतरता राहत नाही. त्यांनी तरुणपणात सोसलेले कष्ट हे त्यांच्या भविष्यातील सुवर्णकाळाचा पाया ठरतात. म्हणूनच, ३५ वर्षांपर्यंत संयम राखल्यास या जातकांना अफाट समृद्धी आणि मानसिक समाधान प्राप्त होते, असे हे शास्त्र सांगते..