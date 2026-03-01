Marriage Astrology : 'या' महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीनी अजिबात करू नये 'सिंह' राशीवाल्यांशी लग्न; नाहीतर लग्न अजिबात टिकणार नाही

अंकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार सिंह राशीच्या व्यक्तींचा स्वभाव हा राजासारखा, तेजस्वी आणि काहीसा वर्चस्व गाजवणारा असतो. मात्र, काही विशिष्ट महिन्यात जन्मलेल्या लोकांशी त्यांचे सूर जुळणे कठीण असते..स्वभावातील मूलभूत संघर्षसिंह रास ही अग्नी तत्वाची असून सूर्य हा तिचा स्वामी आहे. याउलट जानेवारी (मकर) आणि मे (वृषभ) महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव अत्यंत शिस्तबद्ध आणि व्यावहारिक असतो. सिंह राशीच्या लोकांना सतत स्तुती आणि लक्ष हवे असते तर या महिन्यांतील लोक खूपच प्रॅक्टिकल असल्याने ते सिंह राशीच्या अहंकाराला खतपाणी घालत नाहीत. यामुळे त्यांच्यात सुरुवातीपासूनच वैचारिक मतभेद निर्माण होऊ शकतात..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले शिल्प महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडूच्या 'या' किल्ल्यावर; मराठ्यांचा ज्वलंत इतिहास, एकदा नक्की बघा.ऑक्टोबर (तूळ/वृश्चिक) महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्ती आणि सिंह रास यांच्यात लग्नानंतर मोठे अडथळे येऊ शकतात. ऑक्टोबरमध्ये जन्मलेले लोक सहसा शांतताप्रिय किंवा अत्यंत गूढ स्वभावाचे असतात. सिंह राशीच्या व्यक्तींचे स्पष्टवक्तेपण आणि अधिकार गाजवण्याची वृत्ती या लोकांसाठी गुदमरल्यासारखी ठरू शकते. अंकशास्त्रानुसार जर दोघांचे मूलांक एकमेकांशी शत्रुत्व ठेवणारे असतील तर नात्यातील ओलावा संपून केवळ वादाचे प्रसंग उरतात..Horoscope : होलिका दहननंतर 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब पलटणार; घरी येणार पैसा, मोठी अडचण संपणार अन् नोकरीच्या जागी मिळेल खुशखबर.जून आणि जुलै (कर्क) महिन्यात जन्मलेल्या लोकांशी सिंह राशीच्या व्यक्तींचे लग्न टिकणे कठीण मानले जाते. कर्क राशीचे लोक अत्यंत हळवे आणि भावूक असतात तर सिंह राशीच्या व्यक्तींचे वागणे कधीकधी कठोर किंवा स्वतःपुरते मर्यादित असू शकते. सिंह राशीच्या स्वातंत्र्य आणि वर्चस्व या दोन गोष्टींमुळे कर्क राशीच्या व्यक्तींना असुरक्षित वाटू लागते ज्यामुळे लग्नाचा पाया कमकुवत होतो आणि घटस्फोटापर्यंत वेळ येऊ शकते..अंकशास्त्राचा विशेष सल्लाजर तुमचा जन्म ४, ५ किंवा ८ या तारखांना झाला असेल तर सिंह राशीच्या व्यक्तींशी लग्न करताना विशेष काळजी घ्यावी. अंकशास्त्रानुसार, हे अंक आणि सिंह राशीचा स्वामी 'सूर्य' यांच्यात ऊर्जेचा समतोल राखणे कठीण जाते. अशा जोड्यांमध्ये अनेकदा संवादाचा अभाव आणि एकमेकांबद्दल संशय निर्माण झाल्यामुळे लग्न दीर्घकाळ टिकत नाही. त्यामुळे लग्नापूर्वी गुणमिलनासोबतच स्वभावाचे मिलन तपासणे अत्यंत आवश्यक ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.